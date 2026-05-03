Mueren dos personas tras una colisión frontal entre dos coches en Barbate, Cádiz

Los dos coches, un turismo y un todoterreno, colisionaron en el kilómetro siete de la A-314

Los fallecidos son una mujer de 70 años, y un hombre de 72, ambos vecinos de Barbate

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CádizDos personas han fallecido anoche tras una colisión frontal entre dos vehículos en la A-314 en Barbate (Cádiz), cuyo Ayuntamiento ha acordado decretar dos días de luto oficial y suspender los actos institucionales previstos en el municipio.

En un comunicado, el servicio de emergencias 112 ha detallado que el siniestro se produjo a las 21:30 de ayer cuando dos coches, un turismo y un todoterreno, colisionaron en el kilómetro siete de la A-314.

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Los fallecidos son una mujer de 70 años, y un hombre de 72

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del centro de emergencias sanitarias (CES), la Guardia Civil de Tráfico y la Policía local, que comprobaron que las dos personas que viajaban en ambos vehículos habían fallecido.

Los fallecidos son una mujer de 70 años, y un hombre de 72, ambos vecinos de Barbate.

En una nota, el Ayuntamiento de la localidad ha lamentado "profundamente" la muerte de las dos personas y ha trasladado su pésame a sus familiares y seres queridos "en estos momentos de enorme dolor".

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Barbate, que se encontraba celebrando su feria del atún, ha decretado dos días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta y ha suspendido los actos institucionales previstos