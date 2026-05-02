Iván Sevilla 02 MAY 2026 - 19:36h.

Los dueños del can estaban completando una ruta por el Parque Natural de La Murta en Alzira, Valencia

En un momento dado, el perro se separó del grupo y cayó varios metros abajo hasta una zona muy escarpada

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ValenciaTremendo susto el que se llevaron unos senderistas cuando vieron que el perro que les acompañaba se había precipitado en una montaña del término municipal de Alzira (Valencia).

Al comprobar que el animal había caído "varios metros abajo" hasta quedarse en una zona de terreno "muy escarpado", al que no se podía acceder a pie, tuvieron que llamar a emergencias.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para auxiliar al can, de gran tamaño. Según relataron sus dueños, en un momento dado "se separó" de ellos.

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Estaban completando una ruta por el Parque Natural de La Murta cuando ocurrió ese imprevisto y posterior accidente del perro. Miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) se ocuparon del operativo.

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Extracción exitosa con un arnés especializado

Subidos en un helicóptero, se aproximaron a la ubicación del animal y dos bomberos descendieron con un arnés especializado para canes. Tras asegurarlo bien, lo extrajeron hasta la aeronave, sin mayores problemas.

Luego, lo trasladaron hasta la superficie para que se reencontrara con sus propietarios. No han trascendido más detalles sobre si sufrió algún tipo de herida o lesión por la caída, aunque en las imágenes grabadas el accidentado se muestra activo.