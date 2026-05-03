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Ahogamiento

Auxilian a cinco personas cuando se ahogaban en una playa de Oliva, Valencia: una ha sido trasladada grave al hospital

Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva, Valencia
Rescatadas cinco personas ahogadas en una playa de Aigua Morta de Oliva, Valencia. EP

  • Cinco personas han sido rescatadas en una playa de Oliva, Valencia

  • En un primer momento desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencia se había confirmado su fallecimiento, pero se ha desmentido

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ValenciaLa Guardia Civil y el Consorcio de bomberos han informado de que este sábado acudieron a una playa de Oliva para prestar auxilio a varias personas y una de ellas fue trasladada a un centro sanitario, en un suceso que no ha provocado fallecimientos, como por error habían indicado fuentes de la Generalitat.

Aunque en un primer momento fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) habían informado de que cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora de este sábado en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), posteriormente han anulado la información trasladada y han pedido disculpas por el error.

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Una persona trasladada a un centro sanitario

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los bomberos prestaron auxilio este sábado a cuatro personas en una playa de Oliva (Valencia) y a una quinta en estado grave, que fue trasladada a un centro médico.

Esta actuación tuvo lugar este sábado y, cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar del suceso, los bomberos habían sacado del agua a cuatro personas y los buzos del Consorcio de Bomberos habían rescatado a otra persona, en estado más grave.

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Esta persona fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida, según estas fuentes.

Fuentes sanitarias de la Generalitat han pedido disculpas por el error en la información facilitada a los medios de comunicación y han solicitado que esa comunicación se anule a todos los efectos.

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