Alberto Rosa 30 ABR 2026 - 17:17h.

El Ayuntamiento de Montellano pide la colaboración de todos sus vecinos para ayudar en la localización del joven

Buscan a Enaitz, un joven de 17 años de Bermeo, desaparecido el pasado 23 de abril en la localidad vizcaína de Mungia

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El Ayuntamiento de Montellano, en Sevilla, ha pedido en sus redes sociales la colaboración de todos sus vecinos y vecinas para ayudar en la localización de Juan Pablo Monsalve Garzón, desaparecido el pasado 28 de abril de 2026. El joven de 29 años fue visto por última vez alrededor de las 09:00 horas de la mañana en la localidad sevillana.

Juan Pablo había salido en su coche, un Dacia Lodgy de color beige metálico y con matricula 8947HTZ. La asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de desaparición y ha compartido una imagen del joven, así como una descripción física para facilitar su localización.

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El hombre tiene 29 años, mide 1,70 y es de complexión corpulenta. Tiene el pelo castaño y ojos marrones. Desde el Ayuntamiento de Montellano piden facilitar cualquier información, por pequeña que pueda parecer, ya que “puede ser de gran ayuda para su familia y para las autoridades.

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“Pedimos la máxima difusión para que Juan Pablo pueda regresar pronto con los suyos. Muchas gracias por vuestra colaboración”, concluye el comunicado del Consistorio.

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La colaboración ciudadana es clave

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en los teléfonos 649 952 957 o 617 126 909.