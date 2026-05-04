Detenido un peluquero por matar a otro a puñaladas en un establecimiento de Valencia

Los hechos han tenido lugar en el número 34 de la carretera de la Fuente de San Luis, cerca del cruce con la avenida Doctor Waksman

Investigan el hallazgo de un cráneo humano en el punto limpio de Béjar, Salamanca

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La Policía Nacional ha detenido este lunes por la tarde en València a un hombre de 26 años como presunto autor de un delito de homicidio, tras al parecer apuñalar mortalmente a otro hombre.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 14.00 horas, cuando indicativos de seguridad ciudadana han sido comisionados a un establecimiento comercial situado en el distrito de Russafa, donde un hombre habría sufrido una agresión con arma blanca que le ha causado la muerte, informa el cuerpo de seguridad. En concreto, según informa EFE, el crimen se ha cometido en en el número 34 de la carretera de la Fuente de San Luis, cerca del cruce con la avenida Doctor Waksman, por causas que todavía se investigan.

Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de las pesquisas y efectivos de Policía Científica se encuentran en el lugar para llevar a cabo la oportuna inspección ocular.