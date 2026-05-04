La Policía Nacional investiga los hechos para determinar si fue un accidente o un intento de suicidio

Muere una mujer de 57 años por un incendio en su casa en Vilanova i la Geltrú, Barcelona

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LugoUna mujer ha muerto tras caerse de la Muralla de Lugo durante la madrugada de este domingo. La Policía Nacional investiga los hechos para determinar si fue un accidente o un intento de suicidio. Según informa '20 Minutos', los agentes recibieron una llamada de un viandante sobre las 06:00 horas que alertaba de la presencia de una mujer herida entre las puertas del Carme y de Santiago, a la altura del pub Lume.

Los agentes comprobaron que la mujer tenía una herida muy grave en la cabeza y fue trasladada en ambulancia al hospital de Lugo. Al final, murió por la gravedad de la lesión que tenía. La Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento para concretar si se trató de una caída accidental o si quería quitarse la vida.

Otra mujer murió en un posible caso de violencia de género

Este fin de semana, en Esplugues de Llobregat, Barcelona, otra mujer falleció en plena calle en un posible caso de violencia de género. La policía catalana comunicó que la investigación permanece bajo secreto judicial, al tiempo que la División de Investigación Criminal (DIC) toma declaración a testigos para esclarecer el vínculo entre el detenido y la víctima.

El asesinato ocurrió el sábado cerca de las 11:00 horas, cuando un hombre apuñaló a la mujer en la vía pública. Su arresto se produjo poco después en las inmediaciones del límite entre Esplugues y Barcelona.