Detenido en Barcelona el supuesto autor del atropello de un joven de 30 años en Ávila

El resultado de esta operación es fruto del dispositivo de búsqueda desplegado desde primera hora de la mañana

Un joven, condenado a tres años de cárcel por atropellar mortalmente a un niño de ocho años en Almería: se dio a la fuga y dio positivo en drogas

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BarcelonaLa Guardia Civil ha detenido en Barcelona al supuesto autor del atropello a una persona de 30 años, que ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este domingo en el municipio abulense de Navaluenga (2.135 habitantes), situado a poco más de 40 kilómetros al sur de la capital.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila, la detención se ha producido horas después del suceso ocurrido a las 7.40 horas, con el resultado de un joven herido de pronóstico grave, que ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.

El hombre llevaba varias horas en paradero desconocido

El resultado de esta operación es fruto del dispositivo de búsqueda desplegado desde primera hora de la mañana, al darse a la fuga el responsable de un atropello que desde el instituto armado se considera que puede haber sido intencionado, aunque permanecen abiertas todas las hipótesis.

Desde que se produjo el atropello, la Guardia Civil ha tratado de dar con el paradero del conductor responsable, algo que se ha producido en Barcelona, después de estar durante horas en paradero desconocido.

Teniendo en cuenta lo sucedido y que el conductor del turismo con el que supuestamente se produjo el atropello abandonó la zona, el instituto armado activó las actuaciones correspondientes para su identificación y localización, algo que ha tenido lugar en apenas unas horas.

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No se descarta ninguna hipótesis

Aunque la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido, sí puntualiza que las pesquisas se centran de manera preferente en la "posible intencionalidad" de los hechos, siendo esta "principal línea de investigación".

De forma paralela, los agentes de este cuerpo continúan analizando el resto de hipótesis, para determinar con exactitud lo sucedido, ahora con la ayuda de la persona detenida, sobre la que no se han ofrecido datos de filiación.

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Este suceso, que ha provocado heridas graves a un joven de 30 años, ha impactado sobre la sociedad del municipio de Navaluenga, cuyo Ayuntamiento se ha solidarizado con la víctima y su familia.