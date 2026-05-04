La agresión se registró a plena luz del día, en la tarde de este pasado viernes, en un ambiente festivo.

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La agresión se registró a plena luz del día, en la tarde de este pasado viernes, y en el ambiente festivo de la cruces que se celebra este puente en diferentes puntos de la provincia de Granada. A Juan, de 25 años le asestaron sendas puñaladas delante de su familia cuando intentó que una persona no accediera al almacén de su negocio. La reacción de este hombre, al que aún busca la policía, fue sacar una navaja y asestarle sendas puñaladas que han afectado a su corazón y a su pulmón.

Juan es fuerte, atlético, no fuma ni bebe y no esperó la reacción. Su padre vio el movimiento del hombre con la navaja pero no pudo impedir los hechos, lo que sí logró fue coger a su hijos y llevarle al hospital de inmediato. Eso puede que le salve la vida, porque Juan lucha por su vida en la UCI. Su hermana, en declaraciones al Ideal tiene claro que lo que se vivió en lo que iba a ser una tarde de fiesta fue "un intento de homicidio". Y eso no es lo peor, porque ahora el miedo permanece al no haber sido el atacante, que iba acompañado de varias personam,. detenido todavía.

El joven había organizado un espacio con cruz y barra para promocionar un negocio y la fiesta acabó en tragedia. Ahora son muchos, según relata El Ideal de Granada, los que entran en Jumamiju para preguntar por Juan. Como señala la hermana de Juan, Mireya, el padre está en shock: "Ese día, cuando estaba perdiendo el conocimiento, le decía: no te me vayas, hijo". Y parece que Juan le escuchó porque la familia está convencido de que saldrá de esta.