La pareja de Maialen le propinó 13 cuchilladas "con intención de matarla": la fiscalia pide 45 años de cárcel

Maialen Mazón tenía abierto un expediente de violencia de género por la Policía Nacional

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La Fiscalía cree que Jaime R. propinó a su esposa Maialen Mazón 13 cuchilladas "con la intención de matarla" porque "no aceptó" su decisión de poner fin a la relación entre ambos, y acabó con su vida cuando ella estaba embarazada de gemelas y en compañía de la hija común de dos años, que resultó ilesa.

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio con jurado popular por este crimen que se cometió en la tarde del 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria, aunque fue descubierto al día siguiente. La pequeña de dos años permaneció sola junto al cadáver de su madre 18 horas, hasta las 14:30 horas del día siguiente.

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Maialen Mazón tenía abierto un expediente de violencia de género por la Policía Nacional y sobre Jaime R. pesaba una orden de alejamiento de un juzgado de Torremolinos, en Málaga. Además, la mujer figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a "riesgo bajo".

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La Fiscalía pide 45 años de cárcel 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento y con las agravantes de parentesco y género; otros ocho años por cada uno de los dos delitos de aborto, estaba embaraza de 16 semanas y 4 años más por abandono de menor.

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Pide además la retirada de la libre potestad sobre la niña, la prohibición de comunicarse o acercarse durante 10 años y 750.000 euros en dos indemnizaciones: 500.000 para la niña y 250.000 para su abuelo, el padre de Maialen, que tenía 32 años cuando fue asesinada.

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Tanto las acusaciones particulares -ejercidas por la familia de la víctima y por el Consejo del Menor de Álava- se han adherido a las peticiones de penas de la Fiscalía- así como la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor.

La defensa del acusado ha solicitado absolución por trastorno mental

La defensa del acusado, de 33 años en el momento de los hechos, ha pedido su absolución por trastorno mental transitorio, o en su defecto que se aplique la eximente incompleta de trastorno mental transitorio y de consumo de alcohol.

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Según ha sostenido Jaime R., había estado bebiendo la tarde de los hechos y durante la discusión posterior con Maialen tuvo "una desconexión total de la realidad" y actuó "sin conciencia, sin autocontrol y sin comprensión de sus actos".

Según el relato de la Fiscalía -coincidente en su mayor parte con el del resto de acusaciones-, después de trasladarse de Burriana (Comunidad Valenciana) a Vitoria para contar con el apoyo de su familia, Maialen había iniciado una relación con un joven -el hijo de la pareja de su padre- y había decidido poner fin a su matrimonio con el acusado.

La "insistencia" de él motivó que ella accediera a pasar unos días en un apartahotel de la capital alavesa para acordar cuestiones relativas al cuidado de su hija. La tarde del asesinato ella estuvo en el apartamento bebiendo alcohol y tomando diazepan mientras que él estaba en la calle con la niña.

Se enteró de que "tenía una nueva ilusión", momento en el que "decidió matarla"

Cuando regresaron a la habitación, mientras ella se encontraba en un estado de "somnolencia y debilidad" por lo que había consumido- y "le clavó el cuchillo en 13 ocasiones con intención de matarla".

Y lo hizo en presencia de la hija "siendo consciente de que esto aumentaba el sufrimiento" de Maialen y sabiendo que su muerte acabaría también con la vida de las gemelas que estaba gestando y que tenían 16 semanas en el momento del crimen.

Por su parte, la defensa ha considerado que el relato del fiscal está compuesto por "hechos inconcretos y tergiversados". Ha recordado que Maialen y Jaime se conocieron en un centro de desintoxicación, ha negado que hubiera maltrato y ha asegurado que era Maialen la que tenía un "carácter fuerte" y ejercía una "influencia dominante" sobre Jaime, que estaba "sometido psicológicamente" a ella.