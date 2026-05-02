Iván Sevilla 02 MAY 2026 - 16:58h.

El accidente se ha producido sobre las 10:45 horas en el corredor central del pico más alto de la península

Un helicóptero del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña acudió a la zona de muy difícil acceso

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GranadaSegunda tragedia en apenas 24 horas en la localidad de Güejar Sierra (Granada). Tras el fallecimiento de un senderista en el Día del Trabajador, este 2 de mayo ha muerto una escaladora al caer desde 200 metros en el Mulhacén.

Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía, tras tener conocimiento del accidente producido poco antes de las 10:45 horas. Una persona pedía ayuda urgente porque una mujer se había precipitado en la montaña.

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En concreto, se encontraba ascendiendo el corredor central de la cara norte del pico más alto de la Península Ibérica, en el Parque Nacional de Sierra Nevada cuando ha ocurrido el suceso.

Una zona de muy difícil acceso

Hasta el lugar, de muy difícil acceso, voló un helicóptero del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil. Sin embargo, a su llegada, comprobaron que la víctima había fallecido ya.

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No han trascendido más datos sobre ella ni sobre las posibles causas de su caída. Justo en esta jornada, el pueblo de Güejar Sierra se encuentra celebrando su romería de San Marcos, que fue aplazada por lluvia.