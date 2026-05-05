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A Coruña

El menor de ocho años fallecido en Fisterra, A Coruña, se precipitó desde una altura de 15 metros y cayó contra un coche: se investigan las causas

El niño de ocho años fallecido en Fisterra, A Coruña, cayó sobre un coche tras lanzarse por una ventana
El niño de ocho años fallecido en Fisterra, A Coruña, cayó sobre un coche tras lanzarse por una ventana. Informativos Telecinco
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El niño de ocho años fallecido en Fisterra, A Coruña, murió tras precipitarse por una ventana del centro de acogida de menores de la localidad gallega. El menor, que se precipitó al vacío, lo hizo cerca de las 17:00 horas de la tarde del pasado lunes 4 de mayo, cayendo desde una altura de unos 15 metros.

La Guardia Civil, que se presentó en el lugar de los hechos, ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido y averiguar los motivos del suceso.

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No fue posible salvar su vida

El aviso llegó al 112 Galicia a las 16:57 horas del pasado lunes, cuando se indicó a las emergencias que el menor se había precipitado desde una ventana del centro de menores Nosa Señora do Carme, en los alrededores de la playa de A Ribeira.

Tras lanzarse por la ventana del centro, el menor cayó sobre un coche que se encontraba estacionado en la vía. Al punto acudió el personal de emergencias, incluido un helicóptero medicalizado, pero no fue posible hacer nada por salvar su vida.

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