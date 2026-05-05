El aviso llegó al 112 Galicia a las 16:57 horas de la tarde, cuando llamaron del centro de menores Nosa Señora do Carme

Muere un niño de ocho años tras caer desde una ventana a más de 10 metros en Fisterra, A Coruña

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El niño de ocho años fallecido en Fisterra, A Coruña, murió tras precipitarse por una ventana del centro de acogida de menores de la localidad gallega. El menor, que se precipitó al vacío, lo hizo cerca de las 17:00 horas de la tarde del pasado lunes 4 de mayo, cayendo desde una altura de unos 15 metros.

La Guardia Civil, que se presentó en el lugar de los hechos, ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido y averiguar los motivos del suceso.

No fue posible salvar su vida

El aviso llegó al 112 Galicia a las 16:57 horas del pasado lunes, cuando se indicó a las emergencias que el menor se había precipitado desde una ventana del centro de menores Nosa Señora do Carme, en los alrededores de la playa de A Ribeira.

Tras lanzarse por la ventana del centro, el menor cayó sobre un coche que se encontraba estacionado en la vía. Al punto acudió el personal de emergencias, incluido un helicóptero medicalizado, pero no fue posible hacer nada por salvar su vida.