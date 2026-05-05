Los progenitores aprovecharon el régimen de visitas para, en un encuentro y tras presuntamente una agresión a una educadora social, llevarse a la niña

Buscan a Miranda, una niña de cinco años desaparecida desde el pasado jueves tras ser raptada por sus padres biológicos en Oviedo

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OviedoLa Policía Nacional busca a Miranda, una niña de cinco años desaparecida en Oviedo. La menor estaba con una familia de acogida y fue sustraída por sus padres biológicos, quienes aprovecharon una visita en un punto de encuentro para llevársela, presuntamente, después de agredir a una educadora social.

La pequeña llevaba un año y medio conviviendo con su familia de acogida, pero los padres biológicos disponían de un régimen de visitas, el cual utilizaron para, el pasado jueves, irse con la menor.

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La Policía mantiene activo un operativo para encontrar a la niña sustraída por sus padres biológicos

Tras lo ocurrido, que habría tenido lugar justo tras haber agredido presuntamente a la educadora social que se encontraba presente en la visita, la Policía Nacional puso en marcha una investigación que elevó al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la menor se ponga en contacto.

El dispositivo de búsqueda, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Asturias y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, arrancó tras la denuncia presentada el jueves por la consejería a través de la Dirección General de Infancia y Familias.

A ese respecto, Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, explicó que Miranda vivía con una familia de acogida desde hacía 18 meses y mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

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La sustracción de la menor, después de una supuesta agresión a una educadora social

La sustracción de la menor se produjo después de que la familia biológica agrediese a una educadora que estaba supervisando el encuentro, algo que, según la consejera, fue "completamente inesperado".

En ese sentido, Marta del Arco ha precisado que este tipo de encuentros bajo supervisión entre los menores y las familias biológicas son habituales y en este caso no había motivos para suspenderlos. La presencia de una educadora especializada, ha explicado, es común para comprobar que los mensajes que reciben los niños son adecuados y tranquilizadores.

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La familia de acogida de Miranda había recurrido el proceso de acogimiento

Por otra parte, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno ha explicado que, al parecer, la familia biológica de la niña había recurrido el proceso de acogimiento como ocurre en el 97% de los casos.

A ese respecto, y tras lo ocurrido, ha señalado que la familia de acogida está "en un momento muy complicado y muy duro" por la sustracción de la menor, por lo que el equipo de la Dirección General de Infancia y Familias está en permanente contacto con ella para informarles de las pesquisas.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con el dispositivo de búsqueda, puesto en marcha de acuerdo con el protocolo establecido por el Ministerio del Interior para estos casos.

El Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, ha difundido en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización.

Ante cualquier pista, se puede contactar con el 091, el 11600 de ANAR y a través de la página web del CNDES.