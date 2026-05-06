Una mujer ha sido asesinada en Santa Úrsula, Tenerife, presuntamente por su pareja

La pareja de la mujer asesinada ya ha sido detenida, según han informado fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno

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Santa ÚrsulaUna mujer ha sido asesinada esta madrugada en Santa Úrsula (Tenerife), presuntamente por su pareja, que ya ha sido detenido, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno.

El crimen se investiga como un caso de violencia machista, aunque aún están por determinar las circunstancias, entre otras, la de si el detenido era todavía pareja de la víctima o ya habían roto.

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Uno de los familiares de la víctima se encuentra en el hospital

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Úrsula, que ha expresado sus condolencias a la familia y a su entorno, ha informado, además, que uno de los familiares de la víctima se encuentra en el Hospital siendo atendido.

"Desde esta institución queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y entorno cercano de la víctima en estos momentos de inmenso dolor y sufrimiento", añaden.

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La corporación, junto con las autoridades competentes, ha activado los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento. Asimismo, ha solicitado "el máximo respeto" hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor familiar.

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Asimismo, como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento de Santa Úrsula ha convocado a toda la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este jueves, a las 12:00 horas, frente al Ayuntamiento. Del mismo modo, se suspenderán todos los actos oficiales del municipio, tanto hoy como mañana.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.