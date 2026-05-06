14 pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus son de nacionalidad española, en concreto cinco son de Cataluña, tres de Madrid, tres de Asturias, uno de Castilla y León , uno de Galicia y otro de la Comunidad Valenciana

El crucero con hantavirus, en directo: Suiza informa que un hombre infectado con hantavirus está recibiendo tratamiento en Zúrich

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El crucero afectado por un brote de hantavirus continúa en aguas de Cabo Verde a la espera de que sus pasajeros sean evacuados. El buque, que navega bajo bandera de Países Bajos, partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias, transporta a un total de 147 personas (incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes), de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española. En concreto, son viajeros de Cataluña (5), Madrid (3), Asturias (3), Castilla y León (1), Galicia (1) y la Comunidad Valenciana (1).

La alerta saltó el pasado 2 de mayo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido en este buque. Junto a los tres fallecidos, se ha registrado al menos otro caso en estado crítico. Actualmente, el barco se encuentra en Cabo Verde, donde las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control de este evento, garantizando la seguridad sanitaria global.

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La cronología en el crucero afectado por el brote de hantavirus

1 de abril: el buque zarpó de Ushuaia (Argentina), el viernes 1 de abril de 2026 y siguió un itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas.

con múltiples escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas. 6 de abril: un pasajero inició un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea y diarrea leve mientras se encontraba a bordo. En los días siguientes, su estado clínico empeoró progresivamente, presentando distrés respiratorio severo.

mientras se encontraba a bordo. En los días siguientes, su estado clínico empeoró progresivamente, presentando distrés respiratorio severo. 11 de abril: se registra la primera muerte en la embarcación de un hombre.

en la embarcación de un hombre. 24 de abril: el viernes 24 de abril la embarcación llega hasta la isla de Santa Elena donde el cuerpo del fallecido y el de su mujer, aún con vida, son trasladados. Además, un tercer pasajero comenzó con fiebre, dificultad respiratoria y un cuadro compatible con neumonía

26 de abril: la mujer del pasajero que muere a bordo de la embarcación termina falleciendo.

27 de abril: el lunes 27 de abril se evacúa a otro pasajero que se encontraba estable a bordo del crucero.

que se encontraba estable a bordo del crucero. 28 de abril: otro pasajero desarrolló a bordo un cuadro de neumonía, iniciado el con fiebre y malestar general.

2 de mayo: se produce la muerte de otro pasajero, el hombre que enfermó el 28 de abril, a bordo del crucero justo antes de llegar a Cabo Verde.

3 de mayo: el crucero con el brote de hantavirus llega a Cabo Verde donde se encuentra en estos momentos y donde los pasajeros esperan a ser evacuados.

La OMS cree que el contagio inicial ocurrió antes de que la personas infectada abordara el barco

Dos de los pasajeros fallecidos, habían realizado un viaje por Sudamérica, incluyendo Argentina y Chile, antes de embarcar en el crucero. Se desconoce el grado de contacto del resto de los pasajeros con la fauna local durante el viaje o antes del embarque en Ushuaia. Por el momento, se han confirmado seis casos de hantavirus - (dos confirmados por laboratorio y cuatro casos sospechosos), además hay un pasajero en investigación por contacto estrecho; por este motivo desde la OMS se habla de siete casos.

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera "muy bajo".

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La enfermedad se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que Argentina abandonó en marzo pasado, indicaron en las últimas horas que las informaciones recabadas sobre el brote en el crucero sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el barco.

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Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

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La OMS elevó este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus en el crucero, que se mantiene desde hace días frente a las costas de Cabo Verde. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres personas fallecidas.

Síntomas y transmisión

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera muy bajo.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.