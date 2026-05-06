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Sucesos

A prisión los 23 detenidos del barco con el mayor alijo de cocaína incautado: 30 toneladas

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Continúa la descarga de la cocaína que transportaba un carguero apresado frente a las costas del Sáhara. Europa Press
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el ingreso en prisión provisional de los 23 detenidos en la interceptación del barco Arconian al sur de Canarias que transportaba el mayor alijo de cocaína intervenido hasta la fecha, más 30 toneladas.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el magistrado ha adoptado esta decisión tras el pase a disposición judicial de los 23 detenidos en una operación realizada por la Guardia Civil en torno a un carguero con bandera de las Islas Comores.

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El barco fue interceptado frente a las costas del Sahara Occidental, tras haber partido desde Sierra Leona con rumbo declarado a Libia.

Por su parte, fuentes próximas a la investigación han precisado que la carga interceptada supera las 30 toneladas, aunque no han querido concretar el peso exacto.

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