Claudia Barraso 06 MAY 2026 - 18:23h.

Cristina Romaña está recibiendo un tratamiento de enfermedad de Lyme en la UCI de un hospital de Alemania

Cristina Romaña, en la UCI por picaduras de garrapata y comer carne cruda en Japón: "Solo empeora"

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Cristina Romaña sigue luchando contra la enfermedad de Lyme a pesar de haber tenido muchos obstáculos en su contra. Su historia ha sido una carrera de fondo, en la que ella misma tuvo que documentarse y buscar a los profesionales que le diesen un diagnóstico acertado y un tratamiento que consiga dormir la enfermedad, porque curarla ya no es posible.

A sus 25 años padece la enfermedad de Lyme tras ser picada por una garrapata en Japón. Su cepa no es común en Europa, pero esta enfermedad está más presente en España de lo que los datos reflejan. En la mayoría de los casos se vuelve crónica porque los síntomas pueden tardar en aparecer hasta 10 años o, como en el caso de países como España, no hay diagnóstico ni suficiente información sobre la bacteria que la produce.

La web de Informativos Telecinco ha tenido la oportunidad de hablar con Cristina Romaña, que en estos momentos se encuentra en un hospital de Alemania recibiendo la terapia hipertérmica para tratar de ‘apagar’ su enfermedad. Un tratamiento que dura cinco semanas y que se divide en diferentes fases.

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La hipertermia a la que se somete Cristina Romaña: sedación y elevar la temperatura a 42º

Recién salida de una de las sesiones del tratamiento para la enfermedad Lyme y desde la habitación del hospital alemán en el que se encuentra ingresada en la UCI, Cristina Romaña se sincera sobre el proceso de sedación al que se está sometiendo: "La primera hipertermia es muy dura".

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En esa hipertermia, la paciente española detalla que el tratamiento consiste en "subir la temperatura corporal hasta los 42 grados mientras me ponen antibióticos intravenosos". Un proceso médico que consta de tres fases y que, por el momento, Cristina Romaña se encuentra en la etapa inicial: "Las dos primeras semanas son para matar la bacteria principal".

"En la tercera y cuarta semana me hacen trasfusiones de sangre y más antibióticos para matar el resto de bacterias que trasmite la garrapata y la última es de rehabilitación para tratar las secuelas del propio tratamiento”, cuenta Cristina Romaña sobre el tiempo que dura cada fase y en qué consiste cada una.

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El precio del tratamiento y los siguientes pasos tras el alta

Cristina Romaña creó un 'GoFunMe' para conseguir recaudar los 50.000 euros que le costó el tratamiento y gracias a la ayuda de muchas personas ha podido recibir esta terapia y pagar los gastos del hospital en el que está ingresada. La joven ha explicado que sigue intentando conseguir donaciones que le ayuden a pagar los medicamentos que tendrá que seguir tomando después de recibir el alta.

Aunque están siendo días muy duros para ella en los que apenas le queda voz después de cada sedación, sigue con fuerzas para terminar el tratamiento: "Notaba la enfermedad por mil y no podía salir de la cama, pero es normal porque cuando las bacterias se mueren sueltan unos tóxicos que provocan mareos e incluso desmayos”.

Después de este tratamiento tiene previsto recibir el alta el 28 de mayo, día en el que podrá regresar a su casa, en Cantabria, pero no será tratada en el hospital más cercano, sino que tendrá que hacer un seguimiento online con los médicos alemanes y seguir tomando la medicación desde su casa. La joven ha confesado que ningún hospital en España puede hacerle el seguimiento necesario porque su caso “no está reconocido”, ya que no se tiene la suficiente información tanto para el diagnóstico como para el tratamiento.