Alberto Rosa 07 MAY 2026 - 17:27h.

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda por la desaparición de la menor

Localizan en Barbate, Cádiz, el coche de Rafael Andrade, desaparecido en El Puerto el 3 de mayo

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La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta por la desaparición de Rocío Araceli, una menor de 14 años vista por última vez en la pedanía de El Campillo, en la provincia de Sevilla. La adolescente fue vista por última vez el pasado miércoles 6 de mayo y, desde entonces, su paradero es desconocido.

La joven mide 1,70 metros y es de complexión delgada. En el momento de su desaparición vestía una sudadera verde, pantalón negro y zapatillas blancas. Tiene los ojos marrones, pelo castaño y largo.

SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para localizarla cuanto antes. Las primeras horas tras una desaparición son las más determinantes y, en este caso, ya ha transcurrido más de un día sin noticias de la menor.

Para colaborar, la asociación ha habilitado dos canales de contacto parra quienes dispongan de algún dato, por pequeño que parezca. La primera vía es el teléfono 868 286 726, operativo para recibir cualquier aviso relacionado con el caso.

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También se puede escribir a la dirección de correo electrónico info@sosdesaparecidos.es, a la que se puede trasladar información de forma anónima si se prefiere. La asociación insiste en la necesidad de compartir la información a través de redes sociales, grupos de mensajería y otros canales para llegar al mayor número posible de personas.

Cualquier avistamiento debe comunicarse de inmediato a los canales habilitados. Las autoridades y organización trabajan para localizar a la menor, por lo que piden la máxima difusión posible. También se puede contactar con las autoridades en caso de tener información: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091).