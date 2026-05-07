Localizan en Barbate, Cádiz, el coche de Rafael Andrade, desaparecido en El Puerto el 3 de mayo

Rafael Andrade fue visto por última vez el pasado domingo 3 de mayo en El Puerto de Santa María, Cádiz

Guardia Civil y Policía Nacional han realizado batidas en la zona donde se ha localizado el vehículo en busca de pistas sobre el desaparecido

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La búsqueda de Rafael Andrade Gómez, el hombre de 72 años desaparecido el domingo 3 de mayo en El Puerto de Santa María, Cádiz se ha reactivado tras la localización en la vecina Barbate de su vehículo. Esta mañana a primera hora se han realizado batidas en los alrededores en busca de pistas que permitan dar con el paradero de Rafael.

Batidas en el sendero Torre del Tajo

Según informa Diario de Cádiz, agentes de la Guardia Civil coordinados con efectivos de la Policía Nacional y apoyados con voluntarios han realizado varias batidas por una zona del sendero Torre del Tajo, en la avenida del Mar, de Barbate.

Vicente Andrade fue visto por última vez el pasado domingo 3 de mayo en la localidad de El Puerto de Santa María. en el momento de su desaparición vestía una camiseta de manga larga de cuadros azules, pantalón vaquero y zapatos marrones con cordones. Se trata de un hombre de entre 170 y 165 cm de estatura, cabello canoso y ojos azules.

Como recoge el citado medio, su familia ruega la máxima colaboración ciudadana para ayudar en su localización mediante contactos con las autoridades o en el teléfono móvil 603014937.