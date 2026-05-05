Alberto Rosa 05 MAY 2026 - 19:45h.

Gregorio López desapareció el 28 de abril y su familia baraja un posible ajuste de cuentas

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Gregorio López, de 58 años, desapareció el pasado 28 de abril en el barrio de Benimaclet, en Valencia. Según cuenta su hijo Diego, nunca antes había desaparecido y, a pesar de "sus problemas con las drogas" y no vivir con ellos, siempre ha mantenido el contacto con su familia.

Diego se enteró de la noticia al volver de un viaje a la Feria de Abril de Sevilla. “Me llamó mi hermano y me lo dijo, nos extrañamos mucho porque siempre que mi padre sale de Valencia o de casa nos avisa”, cuenta López a la web de Informativos Telecinco. Desesperados, los hermanos denunciaron la desaparición de su padre en una comisaría de Paterna, localidad vecina en la que viven.

“Tardaron casi cuatro días en cogernos la denuncia porque como tenía problemas con las drogas achacaban su desaparición a eso. Como que ya estaba en las últimas, hablando claro”, recuerda el primogénito del desaparecido. Fue el último de los policías que les atendió quien "empezó a indagar más" en la desaparición.

Problemas con el consumo de drogas

“Empezó a llamar a teléfonos, a gente que circulaba con mi padre, a llamar a instituciones penitenciarias por si tenía algo pendiente y estaba en prisión y nada, tampoco. Los hospitales tampoco sabían nada”, expone el hijo de Gregorio. La policía ya ha visitado el piso de Benimaclet en el que Gregorio vivía con otras personas.

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“Fueron a comprobar si lo habían visto salir y entrar, pero ya no sé nada más. Preguntaron a los compañeros de piso y tampoco saben nada” señala Diego, que sigue a la espera de nuevas noticias por parte de la Policía.

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Gregorio tiene 58 años, mide 1,70 de estatura, pesa 60 kilos y es de complexión delgada. Tiene los ojos negros, cabello canoso y en el momento de su desaparición llevaba gafas graduadas rojas. Se considera altamente vulnerable.

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La familia de Gregorio se agarra a tres posibles "hilos" que puedan explicar su desaparición. Por un lado, el ajuste de cuentas y, por otro, que le haya ocurrido algo estando en mala compañía y nadie le haya ayudado. “Que se haya juntado con alguna mujer, le haya pasado algo, un infarto o algo y se haya quedado fulminado en el sitio. Otra es que se lo hayan llevado a la fuerza y ya está”, explica Diego López.

La familia ya se está movilizando para poder encontrar lo antes posible a Gregorio. “Estamos barajando hacer una concentración por la zona de Benimaclet y alrededores y seguir con la pega de carteles como ya estamos haciendo a pie de calle”, concluye Diego López.

La colaboración ciudadana es clave

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). También se puede llamar a los teléfonos de la familia: 665 621 690 y 641 192 272.