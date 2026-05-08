Condenan al alcalde de Guía, en Gran Canaria, a trabajos comunitarios por conducir ebrio

El alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, acepta una condena por conducir con una tasa de alcohol

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El alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves (PSOE), ha sido condenado este viernes a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir bajo los efectos del alcohol triplicando la tasa permitida.

Reconoció los hechos en un juicio rápido

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el regidor compareció ante la autoridad judicial de la plaza número 1 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde aceptó la pena solicitada por la Fiscalía.

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El alcalde fue interceptado el pasado lunes por la noche durante un control rutinario de alcoholemia, arrojando tasas de 0,72 y 0,70 mg/l, muy por encima del límite legal establecido.

Los hechos ocurrieron en la avenida de España

Según publicaron medios regionales, Gonçalves circulaba con su vehículo particular por la avenida de España de San Bartolomé de Tirajana cuando agentes de la Policía Local le dieron el alto para someterlo a una prueba de alcoholemia.

Tras reconocer los hechos, el alcalde mostró su conformidad con la condena como autor de un delito contra la seguridad vial por conducción bajo los efectos del alcohol.

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Pidió perdón, pero descarta dimitir

El regidor compareció posteriormente ante los medios para pedir disculpas públicas por lo ocurrido. Admitió que los hechos “no tienen justificación alguna” y aseguró asumir “plenamente la responsabilidad”.

No obstante, dejó claro que, pese a la condena, no tiene intención de dimitir de su cargo como alcalde de Santa María de Guía.