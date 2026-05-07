telecinco.es 07 MAY 2026 - 21:31h.

La Ley Orgánica 3/1986 permite imponer cuarentenas obligatorias, pero requeriría la autorización de un juez.

Hantavirus, última hora del brote en el crucero| Elevan a nueve los posibles casos y la OMS investiga el Cono Sur como posible foco

Compartir







Primero no se iba a venir a Canarias, luego sí. El barco iba a atracar, ahora solo fondear. Las diferencias no solo se están evidenciando entre el Gobierno Canario y el Gobierno de España. Clavijo acusa al Gobierno de no aportar toda la información y de cambios de opinión.

También en el seno del ejecutivo central escuchamos opiniones diferentes entre dos ministras. La de Defensa, Margarita Robles, hablaba el miércoles de que la cuarentena para los españoles que se encuentran en el barco sería voluntria. El jueves la titular de Sanidad, Mónica García, ha dejado claro que deberán confinarse, informa Laura Solvez.

La Ley Orgánica 3/1986 permite imponer cuarentenas obligatorias, pero requeriría la autorización de un juez. Es lo que piensa hacer Mónica García, que llama a tener sentido común.

Cuarentena obligatoria vivieron los 21 españoles de Wuhan repatriados en 2020 y encerrados dos semanas en la Planta 17 del Gómez Ulla. Desde allí contaron su día a día de cuarentena obligatoria. Fue el protocolo del Covid. Un acuerdo entre el Gobierno español y el chino.