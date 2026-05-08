Muere un anciano en el incendio de una vivienda en Carrión de los Céspedes, Sevilla

Un anciano ha fallecido en el incendio ocurrido en su vivienda situada en Carrión de los Céspedes, Sevilla

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Un anciano ha fallecido en el incendio de una vivienda ocurrido en la tarde de este viernes en la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes, según informa el 1-1-2.

El suceso se ha producido en la calle Ramón Barranco sobre las 19:45 horas, momento en el que varios vecinos han llamado al 1-1-2 para indicar que había un incendio en una casa donde podía haber personas atrapadas.

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El centro coordinador activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil. Fuentes de los bomberos y de los servicios sanitarios han indicado que un anciano de 83 años ha resultado fallecido en este suceso, del que se desconocen más datos.

Aunque los sanitarios acudieron rápidamente al lugar, no pudieron salvarle la vida al hombre que se encontraba en el interior de la vivienda y tuvo que ser rescatado por los agentes. Pese a sus esfuerzos por estabilizarle, solo han podido confirmar su muerte.

No pudieron hacer nada por salvarle la vida

Las autoridades se encuentran investigando el origen del incendio, pero no han confirmado que haya que lamentar más fallecimientos o heridos. Fueron los vecinos del fallecido quienes dieron la voz de alarma tanto a los agentes como a los bomberos y a los servicios de emergencia.

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Las personas que llamaron a emergencias eran conocedores que en la vivienda habitaba un hombre de alta edad. Comunicaron a los agentes que salía una gran cortina de humo de la vivienda y que había grandes llamas en su interior, además que el propietario no respondía a sus llamadas.