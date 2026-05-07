Muere Yolaine Díaz, periodista de 'People' en Español, tras quedar atrapada junto a su madre en un incendio

Madre e hija fueron localizadas abrazadas en el interior del edificio, situado en el barrio de Inwood, al norte de Manhattan, Nueva York

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La periodista Yolaine Díaz, editora de moda y belleza de 'People' en Español, ha fallecido junto a su madre, Ana Mirtha Lantigua, tras quedar atrapadas en un incendio declarado en un edificio residencial del barrio de Inwood, al norte de Manhattan, Nueva York.

La escena, encontrada por los equipos de rescate, ha causado conmoción tanto en Estados Unidos como en República Dominicana: madre e hija fueron localizadas abrazadas en una escalera interior mientras intentaban escapar de las llamas. Su perro también perdió la vida, mientras que el padrastro de la periodista consiguió escapar.

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Cómo ocurrió el incendio y se propagó

El suceso se produjo durante la madrugada del pasado domingo, 4 de mayo, y dejó además varios heridos por inhalación de humo. Las autoridades neoyorquinas mantienen abierta una investigación para determinar el origen exacto del fuego, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo eléctrico en una de las plantas inferiores del inmueble.

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Según los primeros informes de los bomberos de Nueva York (FDNY), el fuego comenzó alrededor de las dos de la madrugada en la primera planta del edificio, una construcción residencial de seis plantas situada al norte de Manhattan. El incendio no tardó en propagarse por el hueco de la escalera, generando una columna de humo que bloqueó las principales vías de evacuación.

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Varios vecinos han trasladado a medios estadounidenses que fueron despertados por los gritos y las alarmas antiincendios. Algunos residentes consiguieron escapar por las escaleras de emergencia exteriores, mientras otros tuvieron que ser rescatados desde las ventanas por los equipos de bomberos.

En el interior del edificio se encontraban Yolaine Díaz, su madre y el marido de esta. Según ha tascendido, los tres intentaron abandonar la vivienda cuando el humo ya había invadido gran parte de las zonas comunes.

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El padrastro de la periodista consiguió salir con vida utilizando una escalera exterior de incendios. Sin embargo, Yolaine Díaz y su progenitora quedaron atrapadas mientras descendían por la escalera principal. Cuando los bomberos lograron controlar las llamas y acceder a la zona afectada, hallaron los cuerpos de ambas abrazados. La mascota de la familia también murió durante el incendio.

Sobre Yolaine Díaz y el comunicado de la revista tras su fallecimiento

Díaz era una periodista especialmente reconocida dentro de la prensa de entretenimiento hispana en Estados Unidos. Nacida en República Dominicana, emigró siendo joven a Nueva York, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.

Tras estudiar Comunicación y Periodismo en Lehman College, de la City University of New York, comenzó colaborando con pequeños medios y publicaciones digitales hasta incorporarse a 'People' en Español, una de las revistas más influyentes entre el público latino.

Durante más de 15 años trabajó en contenidos relacionados con moda, belleza, estilo de vida y celebridades. En ese tiempo entrevistó a numerosas figuras internacionales del panorama latino y estadounidense, participó en coberturas especiales y se convirtió en uno de los rostros habituales de la edición digital de la revista.

Tras conocerse la noticia, la revista ha publicado un emotivo comunicado lamentando la muerte de su compañera. La publicación ha definido a la redactora como "una profesional brillante y una persona excepcional", además de trasladar sus condolencias a familiares y amigos.