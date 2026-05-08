El hombre fue agredido el pasado miércoles 6 de mayo la calle Virgen del Águila, Sevilla

Fuentes de la Policía Nacional han informado que la víctima falleció poco antes de las 23:00 horas

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El hombre de 49 años que fue agredido el pasado miércoles 6 de mayo en una discusión de tráfico en Sevilla murió anoche en el hospital Virgen del Rocío, en el que ingresó en estado crítico.

Fuentes de la Policía Nacional han informado que la víctima falleció poco antes de las 23:00 horas del pasado jueves 7 de mayo, al no poder recuperarse de las heridas.

Investigado por homicidio doloso

Los hechos ocurrieron a las 15:05 horas del pasado miércoles cuando, al parecer, el ahora fallecido cruzaba un paso de peatones en la calle Virgen del Águila de la capital y recriminó al presunto agresor que podría haberle atropellado, tras lo que este último se bajó del coche y le habría propinado un puñetazo.

La víctima de la agresión, según los testigos que presenciaron el suceso, "cayó al suelo con la mala suerte de darse con el bordillo". "Y cuando estaba tirado, se le acercó como para zarandearlo", narran estos testigos del ataque, que aseguran que "todo sucedió muy rápido". "Parece que lo hizo como a sangre fría. Hay que tener mucha maldad".

Tras lo sucedido, la víctima fue estabilizada por el 061 y trasladada al hospital en estado crítico. El presunto autor de la agresión, de 44 años, se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

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Inicialmente estaba detenido e investigado por un presunto delito de agresión con lesiones pero, tras el fallecimiento, su situación procesal pasa a investigado por homicidio doloso o imprudente.