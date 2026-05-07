La agresión fue en el barrio de Los Remedios, en Sevilla, a las 15:05 en la calle Virgen del Águila

El presunto culpable de los hechos atacó a otro varón "durante un altercado de tráfico"

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Un hombre tuvo que ser trasladado al hospital en "estado crítico", después de recibir este pasado miércoles 6 de mayo, una agresión en el barrio de Los Remedios, en Sevilla, según han informado desde el perfil oficial de emergencias de la localidad andaluza.

El suceso tuvo lugar a las 15:05 en la calle Virgen del Águila esquina con la avenida Flota de Indias, donde el presunto culpable de los hechos atacó a otro varón "durante un altercado de tráfico". Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local, que arrestaron al supuesto agresor.

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Traslado al hospital

La víctima, de 49 años, fue estabilizada por los efectivos sanitarios del 061 movilizados hasta este enclave de Los Remedios. Una vez atendido en el lugar de los hechos, el hombre fue trasladado a un centro hospitalario "en estado crítico como consecuencia de las lesiones", tal como detallan estas mismas fuentes oficiales.

Por su parte, el presunto agresor, de 44 años, quedó detenido por la Policía Local poco después de lo sucedido. Según explican desde Emergencias Sevilla, el ataque se produjo "durante un altercado de tráfico", que acabó con la víctima en estado crítico.

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Testigos de la agresión: "Todo sucedió muy rápido"

Testigos presenciales de los hechos relataron al periódico 'El Correo de Andalucía' que todo comenzó cuando la víctima, "un trabajador que se dedica a desmontar la Feria", quería cruzar el paso de cebra que atraviesa la avenida Flota de Indias para llegar al Real. En ese momento, "un vehículo se saltó un semáforo en rojo", una conducta que le recriminó el peatón al conductor. "De pronto, un hombre alto con pintas de estar muy fuerte se bajó de la furgoneta y le dio un puñetazo en la cabeza".

La víctima de la agresión, según estas mismas fuentes, "cayó al suelo con la mala suerte de darse con el bordillo". "Y cuando estaba tirado, se le acercó como para zarandearlo", narran estos testigos del ataque, que aseguran que "todo sucedió muy rápido". "Parece que lo hizo como a sangre fría. Hay que tener mucha maldad".