Iván Sevilla 09 MAY 2026 - 18:40h.

La víctima, de 15 años, estaba siendo chantajeada e incluso fue agredida y amenazada de muerte si no entregaba dinero

Las imágenes que tenían los extorsionadores las habían grabado al salir el menor de las duchas en un centro educativo

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Vitoria-GasteizUn padre y sus dos hijos menores de edad fueron detenidos este 8 de mayo por extorsionar a otro menor al decirle que difundirían en internet un vídeo suyo desnudo. Los arrestos se produjeron en Vitoria (Álava).

Según ha detallado la Ertzaintza en un comunicado, los tres implicados exigieron a la víctima, de 15 años, que les entregara cierta cantidad de dinero para evitar la publicación de sus imágenes íntimas.

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Todo comenzó en febrero de este 2026 cuando un adolescente de 16 años se puso en contacto con un antiguo compañero de clase. Ahí se inició el chantaje con el vídeo que habían grabado dos años antes.

Agresiones y amenazas de muerte también

En el material audiovisual se veía al chico sin ropa tras salir de las duchas del centro educativo donde ambos estudiaban. Por temor a que esas imágenes se hicieran públicas, el menor les pagó lo solicitado.

Sin embargo, dos semanas más tarde, el extorsionador volvió a comunicarse con la víctima por medio de las redes sociales. Se citaron en persona y, según apunta la policía vasca, sufrió una agresión física.

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Fue golpeado con un palo y también el atacante le causó heridas con una navaja. De nuevo le exigió dinero, al igual que ocurrió este mismo viernes 8 de mayo, cuando al encuentro se unió el hermano y el padre del agresor.

Con un arma blanca en mano, le amenazaron de muerte, aparte de pegarle otra vez y ordenarle que les diera el efectivo que llevara encima, así como joyas de oro.

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Todos con antecedentes, incluidos los menores

La policía vasca detuvo en la capital alavesa a los tres sospechosos de un presunto delito de extorsión, tras tener conocimiento de los hechos. Los dos menores tienen 16 y 17 años, mientras que el progenitor 35 años.

Todos ellos cuentan con antecedentes policiales y son de nacionalidad española, ha resaltado la Ertzaintza. La Fiscalía de Menores se ocupará de los adolescentes, mientras que el adulto ya está a disposición judicial.