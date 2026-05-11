La agresión sucedió en 2022 contra una mujer en situación de vulnerabilidad económica y social

El Arzobispado apartó al sacerdote de esa parroquia y después fue expulsado de la iglesia católica

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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 11 años de prisión a un sacerdote por un delito continuado de agresión sexual cometido en 2022 contra una mujer en situación de vulnerabilidad económica y social en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

La sentencia considera probado que el acusado, Wooby O. JO, párroco de la iglesia de San Pedro Regalado y San José de Calasanz desde 2018, se aprovechó de su posición en la parroquia para captar a mujeres inmigrantes necesitadas de ayuda económica y alojamiento. Una vez denunciado, el Arzobispado apartó al sacerdote de esa parroquia, que fue expulsado de la iglesia católica.

Insinuaciones sexuales

Según el fallo judicial, la víctima principal, una mujer colombiana llegada a España en febrero de 2022, acudió a la parroquia en busca de ayuda tras quedarse sin vivienda. El sacerdote le ofreció alojamiento en una casa contigua a la suya y, posteriormente, comenzó a realizarle insinuaciones sexuales.

Según los hechos probados, el párroco ofreció a esta mujer vivir dicha vivienda contigua a la suya a la que entró para violarla, usando unas llaves que él tenía. Allí la amenazó con echarla si no le complacía, le tiró del pelo para someterla y le dijo que no contara nada porque sería un escándalo e incluso llegó a amenazarle con "darle un tiro".

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La mujer se fue de la casa para escapar de él y el acusado la localizó y le dijo que "ya sabía cómo tenía que pagar", la llevó de nuevo a su piso y la volvió a agredir.

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El tribunal sostiene que el acusado actuó aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de la mujer y de la dependencia que esta tenía de las ayudas gestionadas por una entidad religiosa. La víctima fue diagnosticada posteriormente de trastorno por estrés postraumático.

Indemnización de 40.000 euros

La resolución judicial, sin embargo, absuelve al sacerdote de otros delitos denunciados por tres mujeres más, al considerar que los hechos relatados tales como comentarios, insinuaciones o comportamientos inapropiados, no alcanzaban relevancia penal suficiente.

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Además de la pena de prisión, la Audiencia impone al condenado doce años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, diez años de libertad vigilada tras cumplir la condena y dieciocho años de inhabilitación para trabajos con menores. También deberá indemnizar a la denunciante con 40.000 euros por daños morales.

Por su parte, la acusación popular solicitaba para el acusado un total de 58 años de cárcel por las agresiones sexuales cometidas contra las cuatro víctimas: 48 años por violar cuatro veces a una de ellas, 8 años por agresión sexual a otras dos (4 por cada una) y 2 años por el delito contra la libertad sexual de la cuarta. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.