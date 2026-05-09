Gonzalo Barquilla 09 MAY 2026 - 07:00h.

Se cumplen nueve años de la desaparición de Francisca Cadenas, la mujer presuntamente asesinada por dos vecinos en Hornachos

Paco Lobatón, clave en el caso de Francisca Cadenas, sobre los acusados: "Se vistieron de una especie de neopreno de impunidad"

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Este sábado, 9 de mayo, se cumplen nueve años de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos. El crimen se cometió en apenas 10 minutos y a menos de 50 metros de la vivienda de la mujer, pero su resolución ha sido un proceso extremadamente largo. La fase de instrucción todavía no se ha cerrado. Se espera que haya una reconstrucción con Julián y Manuel presentes en el lugar de los hechos, que se determine el grado de implicación de cada uno de ellos y que declaren nuevos testigos para averiguar si los hermanos encarcelados contaron con ayuda para encubrir el asesinato.

Los restos mortales de Francisca Cadenas se encontraban enterrados en el patio de la vivienda de los hermanos y fueron hallados por la UCO de la Guardia Civil el pasado 11 de marzo, poco antes de este aniversario, por lo que la fecha resulta especialmente complicada para el marido y los hijos de la mujer pacense. Los acusados del crimen fueron detenidos y permanecen en prisión sin fianza desde el 14 de marzo, a la espera de que concluya la instrucción y se fije la fecha del juicio.

Hornachos convivió durante años con los acusados sin saber lo que había ocurrido realmente. Según relatan varios vecinos a la web de 'Informativos Telecinco', todavía hay habitantes que prefieren no hablar del caso, mientras otros solo se pronuncian para recordar la bondad de Francisca. Algunos, sin embargo, reconocen que las sospechas sobre los hermanos llevaban tiempo circulando por el municipio: "Era un secreto a voces".

La desaparición de Francisca Cadenas tras cruzar el callejón de la calle Nueva

Francisca Cadenas tenía 59 años cuando desapareció. La mujer vivía en uno de los primeros números de la calle Nueva de Hornachos y aquel fatídico 9 de mayo de 2017 estaba cuidando, como en otras ocasiones, a la hija de unos amigos. Tras pasar la tarde juntas, salió de casa a las 23:00 horas para dejar a la pequeña con sus padres y avisó a su hijo José Antonio de que iba a tardar poco en regresar. Ambas subieron la cuesta, cruzaron el "pasadizo" que conecta con la calle Hernán Cortés y Francisca conversó con el matrimonio.

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Una vez se despidió de ellos, emprendió el camino de vuelta a su casa. Sin embargo, tras volver a cruzar el callejón para bajar la cuesta hacia su domicilio, su pista se esfumó de forma repentina. Todo apunta a que los hermanos la abordaron cuando pasó por su puerta. Los informes de la UCO señalan que la víctima fue golpeada hasta la muerte y descuartizada, antes de ser enterrada en el patio de la vivienda. Además, hay sospechas de que pudo ser agredida sexualmente. Se baraja que ese fue el móvil del crimen y, de confirmarse, la acusación reforzaría la solicitud de prisión permanente revisable para los acusados cuando se celebre el juicio.

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José Antonio salió en busca de su madre la misma noche del 9 al 10 de mayo tras comprobar que no le cogía el móvil y alertó a su padre y a sus otros dos hermanos. Preguntó por las calles de los alrededores, revisó su coche y llamó al padre de la niña que cuidaba por si estaba con él, pero este le dijo que había dejado a la mujer en la entrada del pasadizo. Con muchos nervios, como ha explicado recientemente ante el Juzgado de Villafranca de los Barros, decidió hablar con más vecinos, incluidos los hermanos. Antes de llamar a su puerta escuchó respiraciones fuertes, a una persona que se movía nerviosa de un lado a otro, y tardaron mucho en abrirle. Cuando lo hizo Julián, estaba "sudoroso" y parecía querer ocultar el máximo espacio visual con su cuerpo, lo que le resultó muy extraño. No obstante, dijo no saber nada, pese a que presuntamente estaba orquestando cómo eliminar todos los indicios.

El hallazgo del cuerpo de Francisca en la vivienda de Julián y Manuel

Las autoridades llevaron a cabo diversas visitas a la vivienda de los hermanos, que incluso señalaron a otro vecino por una plantación de marihuana para desviar la atención, pero no se hallaron indicios incriminatorios contra ellos. Lo mismo ocurrió en agosto de 2019, cuando fueron entrevistados por la Policía Judicial. Sin embargo, las sospechas persistían y la familia insistió en investigar. Con el apoyo de la Fundación QSD Global, lograron que la Unidad Operativa de la Guardia Civil tomara las riendas del caso hace dos años y su trabajo ha acabado dando sus frutos.

Durante más de un año, los investigadores pincharon los teléfonos de los hermanos y descubrieron audios reveladores en los que preparaban su coartada. Además, les escucharon hablar en alto sobre el crimen y de forma denigrante sobre Francisca y otras mujeres gracias a diversas grabaciones en sus vehículos. También determinaron sus ubicaciones el día de los hechos, con tecnología que no estaba disponible en la época, y revisaron las contradicciones en las que pudieron incurrir. Todo ello, sumado a declaraciones de su entorno cercano, llevó al registro en la vivienda de los hermanos el pasado 11 de marzo de este año, donde se encontraron los restos mortales de la mujer. El cadáver estaba en varias bolsas colocadas en una arqueta que fue cubierta con cemento y baldosas nuevas. El color del suelo era llamativo, a pesar de que colocaron dos plantas para disimular. Los agentes hallaron en el domicilio ropa de la víctima, un anillo y mechones de pelo que guardaban los sospechosos.

Los hermanos fueron arrestados y encarcelados tras las inspecciones, poniendo fin a la 'Operación Makler'. Julián acabó confesando su autoría e intentó exculpar a Manuel de cualquier responsabilidad. No obstante, según fuentes como 'ABC', hay grabaciones en las que Julián fue captado haciendo mención a la participación de Manuel (conocido también como 'Lolo') en el asesinato: "Métela para dentro, Manuel, hijo de puta". Manuel, mientras, declaró tras su arresto que el día de la desaparición estaba en Mérida, visitando a su padre hospitalizado, pero los agentes no creen su versión. Consideran que pudo participar tanto en el asesinato como en la ocultación del cuerpo.

La frialdad de los hermanos tras el crimen

"Yo creo que fue totalmente premeditado. Se sabían sus horarios, estaban pendientes de qué hacía y hablaban de ella. Estaban obsesionados, como ya adelantó su hijo y ha confirmado ahora la UCO", comenta a este medio una vecina de la calle Hernán Cortés que se instaló en el municipio pocos meses después de la desaparición. "La familia siempre tuvo claro que los hermanos estaban implicados. Era un secreto a voces, pero no era oficial", añade.

Esta mujer, que prefiere mantener el anonimato, subraya que los hermanos tuvieron una "gran frialdad" tras cometer el crimen y destaca que ella ha pasado "miedo": "Julián ha seguido cruzando el callejón muchas veces como si nada, porque compraba en una tienda de aquí al lado. A 'Lolo' le he visto mucho más y solía estar en los bares. Siempre me han parecido personas muy oscuras. De hecho, alguna vez los vi sentados en la puerta del estanco hasta después del cierre, que no sabía qué hacían ahí, y se quedaban mirándome. Pasé miedo. Y ahora, sabiendo esto, me da terror pensar que podría haber sido yo u otra mujer la siguiente". La vecina destaca que 'Juli' y 'Lolo' nunca participaron en ninguna de las manifestaciones que se convocaron por el caso de Francisca ni mostraron preocupación.

En cuanto al perfil de los acusados, señala que vivían juntos porque "estaban solteros", ya que sus otros dos hermanos están casados. Además, lamenta que los familiares les hayan defendido cuando había fuertes sospechas: "Sé que uno de los otros dos hermanos llegó a hacer alusión al crimen de Puerto Hurraco en una ocasión, durante un momento de enfado". Las autoridades judiciales han citado como testigos a los otros dos hermanos de 'Juli' y 'Lolo' y a su cuñada el próximo 22 de mayo. Varios testigos los situaron en su casa los días posteriores.

La rabia contenida en Hornachos y el silencio por el shock de lo vivido

Hay una gran rabia contenida por el asesinato de Francisca, a quien definen en la calle Nueva como una persona "maravillosa y solidaria", como explica otro vecino de la zona muy próximo al entorno familiar.

Este medio ha contactado con el Ayuntamiento de Hornachos con la intención de conocer una valoración institucional sobre el caso y el sentir de los vecinos en estos momentos, pero ha declinado realizar declaraciones.

El nombre de Francisca ya da identidad desde el año pasado a la Travesía Francisca Cadenas Márquez, el callejón en el que desapareció y que hoy simboliza una de las heridas más profundas de Hornachos.