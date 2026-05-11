Los padres de la menor afirman que se ha dejado bastante desprotegida a su hija de 15 años

Investigan diez denuncias por abusos sexuales a alumnas de 4º de la ESO del centro Ikasbidea de Durana, en Álava, en un crucero durante un viaje de estudios

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BarcelonaUna menor de 15 años con discapacidad tiene que cruzarse con sus agresores casi a diario. Ella denunció a dos jóvenes de 14 años por abuso sexual y, mientras investigan lo ocurrido, el juez tan solo ha impuesto una orden de alejamiento de cinco metros. Para la familia que vive en Barcelona se trata de una medida insuficiente y piden una distancia de, al menos, de 500 metros.

La Justicia no se ha pronunciado al respecto todavía. Pero, mientras, la menor lo está pasando muy mal e incluso está recibiendo tratamiento psicológico desde hace ya varias semanas. Los padres de la menor afirman que se ha dejado bastante desprotegida a su hija.

Uno de los presuntos agresores es su vecino y se ríe de ella cada vez que la ve en el pueblo

Los hechos ocurrieron en la ribera del río Llobregat hace unos meses, cuando dos menores de 14 años presuntamente agredieron sexualmente a la joven que estaría bajo los efectos del alcohol. Al parecer, también habría un tercer posible implicado, un vecino de la joven de tan solo 12 años y que podría seguir señalándola y riéndose de ella cada vez que se ven en el pueblo de 5.000 habitantes.

Los padres, desesperados, solicitan que la orden de alejamiento se amplíe para que su hija no tenga que ver todos los días a sus agresores e incluso tenga que lidiar con burlas de alguno de ellos. Cuando se interpuso la denuncia, el Ayuntamiento de Gironella condenó "cualquier forma de violencia machista" y trasladó su apoyo a las víctimas.