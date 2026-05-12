Tras la explosión, 35 viviendas se vieron afectadas con derrumbes parciales y techos destruidos

Los bomberos llegaron al lugar y encontraron manzanas enteras completamente destruidas

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La explosión de una tubería de gas el pasado lunes 11 de mayo en la ciudad brasileña de Sao Paulo dejó al menos una persona muerta y otras tres heridas. Además, 35 viviendas se vieron afectadas con derrumbes parciales y techos destruidos.

Los bomberos llegaron al lugar y encontraron manzanas enteras completamente destruidas. Los equipos de emergencias todavía buscan entre los escombros.

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Traslados al hospital y búsqueda de heridos

El incidente ocurrió la tarde del pasado lunes en el barrio Jaguaré, en Sao Paulo. La persona que resultó muerta a causa de la explosión fue un hombre de cerca de 45 años. Según los primeros reportes, la explosión fue causada por trabajos de la compañía municipal de abastecimiento de agua que afectaron una tubería de gas.

La Defensa Civil informó que víctimas conscientes fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Regional de Osasco, en la región metropolitana de Sao Paulo.

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De acuerdo con las llamadas de emergencia, algunas personas habrían sido lanzadas por la fuerza del estallido y otras permanecían atrapadas bajo los escombros, según reportó la cadena de noticias 'GloboNews'.