Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos
Explosión

Descomunal explosión de una tubería de gas en Sao Paulo, Brasil: provoca un muerto y arrasa varias manzanas enteras de edificios

Imágenes impactantes de la explosión de una tubería de gas en Sao Paulo, Brasil
Imágenes impactantes de la explosión de una tubería de gas en Sao Paulo, Brasil. Informativos Telecinco

  • Tras la explosión, 35 viviendas se vieron afectadas con derrumbes parciales y techos destruidos

  • Los bomberos llegaron al lugar y encontraron manzanas enteras completamente destruidas

Compartir

La explosión de una tubería de gas el pasado lunes 11 de mayo en la ciudad brasileña de Sao Paulo dejó al menos una persona muerta y otras tres heridas. Además, 35 viviendas se vieron afectadas con derrumbes parciales y techos destruidos.

Los bomberos llegaron al lugar y encontraron manzanas enteras completamente destruidas. Los equipos de emergencias todavía buscan entre los escombros.

PUEDE INTERESARTE

Traslados al hospital y búsqueda de heridos

El incidente ocurrió la tarde del pasado lunes en el barrio Jaguaré, en Sao Paulo. La persona que resultó muerta a causa de la explosión fue un hombre de cerca de 45 años. Según los primeros reportes, la explosión fue causada por trabajos de la compañía municipal de abastecimiento de agua que afectaron una tubería de gas.

La Defensa Civil informó que víctimas conscientes fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Regional de Osasco, en la región metropolitana de Sao Paulo.

PUEDE INTERESARTE

De acuerdo con las llamadas de emergencia, algunas personas habrían sido lanzadas por la fuerza del estallido y otras permanecían atrapadas bajo los escombros, según reportó la cadena de noticias 'GloboNews'.

Temas