Desalojan un edificio de Granada por un escape de gas en unas obras públicas

Los vecinos de uno de los edificios de la avenida Cervantes de Granada han sido desalojados de manera preventiva tras un escape de gas provocado durante unas obras municipales. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía,

La alerta se ha producido pasadas las 13:40 horas de este viernes, cuando los trabajadores de las obras de remodelación han pinchado una tubería de gas

El incidente ha tenido lugar en la citada avenida, a la altura del cruce con la calle Sancho Panza, y ha obligado al desalojo preventivo de los vecinos de un edificio cercano, además de provocar cortes de tráfico en la zona.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado agentes de la Policía Local, Policía Nacional y Bomberos, sin que se hayan registrado heridos

Según los primeros datos, una excavadora que trabajaba en las obras de remodelación del barrio ha roto accidentalmente la tubería, por lo que también se ha pedido a los comercios de la zona que desconecten la electricidad como medida de seguridad.