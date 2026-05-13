Patricia Martínez 13 MAY 2026 - 14:26h.

El suceso ocurrió a las 10 de la mañana en el canal de entrada al puerto de Cambados

El herido fue trasladado a puerto en la misma embarcación con la que chocó

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CambadosEl accidente marítimo ocurrió pasadas las diez de la mañana en el canal de acceso al puerto de Cambados. El marinero estaba navegando en una dorna, una embarcación tradicional de madera, habitual en las Rías Baixas, en el canal de entrada al puerto de Cambados, entre O Grove y Cambados. Por razones que aún se desconocen, un barco pesquero deportivo colisionó contra la pequeña embarcación, embistiéndolo y dejando a su único tripulante herido de gravedad.

La central de emergencias del 112 recibió el aviso y se alertó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Cambados, que se desplazaron hasta el lugar.

La persona herida, único tripulante de la dorna, fue trasladada primero al puerto de Tragove, para una primera asistencia, en la misma embarcación con la que tuvo el accidente. Posteriormente, fue evacuada en ambulancia al Hospital de Montecelo, con heridas de consideración, donde quedó ingresado en la UCI, con pronóstico grave.

La dorna ha quedado completamente destrozada tras el impacto

En la zona del accidente marítimo han estado trabajando tanto medios de Salvamento Marítimo como del servicio de Gardacostas, para retirar los restos de la dorna accidentada, que quedó completamente destrozada y ha sido trasladada hasta el muelle. La Guardia Civil ha asumido la investigación de los hechos para intentar aclarar las circunstancias del accidente.