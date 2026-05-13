El suceso se ha producido en la pasada madrugada y se ha establecido un desvío

Muere un joven de 25 años tras chocar con un camión y ser arrollado después por otro coche en El Molar, Madrid

Compartir







Un hombre, de 50 años y vecino de Cortegada, perdió la vida después de que su camión hiciese la tijera y la cabeza tractora quedase colgando sobre el viaducto de la A-52 a su paso por el municipio ourensano de Melón.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, el suceso se produjo sobre las 04.46 horas de este miércoles y la A-52 está totalmente cortada al tráfico.

La Guardia Civil estableció un desvío en la salida 282 de dicha vía hacía la N-120 con regreso a la circulación en la A-52 por la incorporación 262. Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos do Carballiño, el GES de Ribadavia, la Guardia Civil y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Así, los efectivos del GES colaboraron con los bomberos en las tareas de rescate del cuerpo sin vida del camionero, que fue localizado en una zona de difícil acceso. La Guardia Civil investiga los hechos y las diligencias están instruidas por el EIS de Ourense.