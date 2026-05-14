Alberto Rosa 14 MAY 2026 - 17:48h.

Las autoridades maldivas localizaron los cuerpos tras el aviso de desaparición

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Cinco italianos han muerto en Maldivas mientras practicaban buceo. La policía maldiva confirmó en un principio los fallecimientos, luego el consulado y finalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. Las cinco víctimas, ya recuperadas, habían zarpado para realizar una actividad de buceo desde un barco de safari en el atolón de Vaavu.

“Una tragedia, no puedo decir más”, comentó la cónsul Giorgia Marazzi. Tal y como recoge ‘Corriere della Sera’, una de las víctimas era una profesora e investigadora de la Universidad de Génova. No se descarta que otra víctima pudiera ser un familiar cercano.

La alarma y las búsquedas

Según los informes, los agentes recibieron un aviso de desaparición alrededor de las 13:45, y durante la búsqueda, encontraron los cuerpos. Según la información oficial disponible, los cinco habían partido para bucear desde el barco de safari ‘Duke of York’, cerca de Alimatha.

Según el periódico ‘Farnesina’, los buceadores fallecieron mientras intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros. Las autoridades maldivas aún están reconstruyendo el accidente”. ‘Corriere della Sera’ menciona además que las condiciones meteorológicas en la zona también eran adveras: el servicio meteorológico había emitido una alerta amarilla para esa área, con vientos de entre 25 y 30 millas por hora y ráfagas de hasta 50.