La Policía de Maldivas investiga si la falta de comida provocó el ataque de un tiburón a un turista español

El turista español atacado por un tiburón en Maldivas, un ginecólogo de 31 años que trabaja en el Hospital General de Alicante

Compartir







KooddooBorja, el médico adjunto de 31 años del hospital General Doctor Balmis de Alicante ingresado en las islas Maldivas al haber sufrido la amputación de una pierna tras haber ser atacado por un tiburón, evoluciona de forma favorable.

Ahora, los agentes investigan qué pudo llevar al animal a atacar al médico alicantino. Según ha apuntado el medio de comunicación 'Mediterráneo', las primeras hipótesis apuntan a que el ataque podría haber sido una "consecuencia predecible" de la "manipulación artificial del ecosistema marino de Kooddoo", zona donde se produjo el ataque del tiburón al médico alicantino.

PUEDE INTERESARTE Detectan cocaína, cafeína y analgésicos en varios tiburones de las Bahamas

Las primeras hipótesis del ataque

A través de una nota de prensa, la Policía de Maldivas confirmaba que estaban investigando el ataque del tiburón al turista alicantino para esclarecer las causas de lo sucedido.

Fuentes locales consultadas por 'ABC' sostienen que las autoridades del país asiático barajan la opción de que el ataque se hubiese producido por la conducta alterada de los escualos "tras días sin alimentarse de los vertidos de una planta de procesamiento de pescado cercana a la zona".

PUEDE INTERESARTE Un grupo de bañistas salva a un tiburón varado en la orilla de una playa de Florida

Es decir, el tiburón podría haber atacado al médico alicantino tras llevar semanas sin alimentarse de los vertidos orgánicos de esta planta de procesamiento de pescado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La familia de Borja denunciará a la empresa

Por su parte, la familia de Borja denunciará por "imprudencia" a la empresa local que organizó la experiencia de nadar junto a los escualos. El hombre que pasaba su luna de miel en las paradisiacas islas con su pareja Ana, participaba en una excursión cuando un tiburón le arrancó de cuajo una pierna, provocándole una hemorragia.

Los familiares de la pareja de recién casados, consideran que la empresa local, que organizó la excursión de natación entre tiburones, en aguas del océano Índico, es responsable del grave incidente que mantiene a Borja al borde de la muerte, según ha publicado 'El Periódico del Mediterráneo'. Las autoridades, por su parte, que están investigando el accidente, no descartan revisar los protocolos que tienen estas actividades.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las brutales lesiones que sufrió Borja tras el ataque del tiburón

Borja, de 31 años fue atacado por un tiburón cuando nadaba junto a un grupo en aguas de la isla de Kooddoo. Las lesiones son tan brutales que los médicos especulan sobre si se trató del ataque de un solo escualo o de varios.

El parte médico comunicaba a la familia de la "amputación de una extremidad por daño "irreparable" por rotura de los principales vasos sanguíneos y a la isquemia prolongada de la extremidad (falta de flujo sanguíneo) lo que obligó a una amputación y "transfusión masiva".

Por su parte, fuentes del hospital General alicantino han lamentado "profundamente" lo ocurrido y han indicado que están "en permanente contacto con el Servicio de Ginecología y Obstetricia", mientras que han añadido que por respeto a su compañero no ofrecerán más información sobre el estado de salud.