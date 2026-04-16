El parte médico ha informado de un traumatismo catastrófico con "amputación de una extremidad por daño "irreparable"

El daño profundo en los tejidos y la fuerza del ataque sugieren la participación de más de un tiburón

Compartir







Un turista español que pasaba su luna de miel en Maldivas ha sido víctima de un ataque de tiburón en el que ha perdido una pierna. El hombre, de 31 años, que se encuentra en estado crítico, participaba en una excursión para nadar entre tiburones hilanderos, en una zona con una alta actividad de esta especie cuando fue atacado por uno de ellos o un grupo de escualos, según apuntan los expertos a partir de las graves heridas sufridas.

El brutal ataque ha ocurrido el pasado sábado por la tarde y ha conmocionado a la comunidad turística de la zona. La víctima formaba parte de un grupo que se bañaba en aguas de la isla de Kooddoo, cuando sufrió el ataque y tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero al hospital de Malé, donde se encuentra ingresado en la UCI , según fuentes policiales y médicas, citadas por la web de Scubaverse.

PUEDE INTERESARTE Muere un niño de 12 años tras ser atacado por un tiburón en una playa de Sídney

El turista español herido, primero fue trasladado al hospital del atolón de Gaafu Alif, en estado crítico, con riesgo vital a causa de una hemorragia y en un segundo momento al Hospital ADK.

Los cirujanos tuvieron que amputar una pierna por "daño irreparable"

El parte médico ha informado de un traumatismo catastrófico con "amputación de una extremidad por daño "irreparable" por rotura de los principales vasos sanguíneos y a la isquemia prolongada de la extremidad (falta de flujo sanguíneo) lo que obligó a una amputación y "transfusión masiva": "La víctima sufrió una hemorragia grave, lo que obligó al hospital a activar un protocolo de transfusión masiva para estabilizar sus signos vitales":

PUEDE INTERESARTE Confirman un nuevo registro de tiburón blanco en las costas españolas del Mediterráneo: mide dos metros y es un ejemplar juvenil

Soporte vital: El paciente permanece con soporte vital, ya que actualmente se encuentra neurológicamente inestable tras el traumatismo y la pérdida de sangre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los expertos locales y buceadores profesionales especulan sobre la causa de la repentina agresión y creen que la zona, donde hay una procesadora de pescado, no había vertido los desechos desde hacia una semana y ese era el primer grupo que nadaba, tras ese periodo de inactividad en las intalaciones de la que se alimentan muchos de los tiburones hilanderos que abundan en esas aguas.

"Es probable que los tiburones estuvieran hambrientos y expectantes", aseguró una fuente local. "Cuando el grupo entró al agua, la entrada en sí misma pudo haber desencadenado una respuesta depredadora".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El turista español pudo ser atacado por un grupo de tiburones hilanderos

Si bien la zona es famosa por sus grandes cardúmenes de tiburones hilanderos, la naturaleza de las lesiones ha generado dudas sobre la especie involucrada en el brutal ataque.

Si bien algunos creen que un grupo de tiburones hilanderos pudo haber sido el responsable, las descripciones médicas del daño profundo en los tejidos y la fuerza del ataque sugieren la participación de un tiburón toro, o posiblemente un ataque frenético de varios tiburones hilanderos.

La familia del ciudadano español, de 31 años, ha denunciado a la empresa que se dedica a organizar las excursiones para nadar entre tiburones y las autoridades tailandesas están revisando los protocolos de seguridad para esta actividad.