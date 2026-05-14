La Justicia archiva provisionalmente la querella de los padres de Sandra Peña contra el colegio Irlandesas Loreto

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Un juzgado de Sevilla ha acordado el archivo provisional de la querella presentada por los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó el pasado noviembre tras sufrir un posible caso de acoso escolar, contra los responsables del colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso EFE y contra el que cabe recurso, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 entiende que el centro educativo y sus responsables sí adoptaron medidas para combatir la situación de acoso. No obstante, considera que “no les era exigible que controlaran a la menor en todo momento para evitar que esta se quitara la vida”.

El juez considera que el colegio actuó

Las actuaciones ahora archivadas se abrieron tras la querella presentada por los padres de la menor contra el colegio, perteneciente a la Fundación Educativa Mary Ward, así como contra el director, la tutora, la jefa de estudios y la orientadora del centro por la posible comisión de delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas imprudentes y trato degradante.

Esta actuación judicial ha transcurrido de forma paralela a la investigación que mantiene abierta un Juzgado de Menores de Sevilla, centrada en las tres alumnas del colegio señaladas como presuntas acosadoras de Sandra Peña.