Trasladan a Huelva al agente herido de gravedad en el incidente con la narcolancha

Los dos guardiaciviles que resultaron heridos ya están en planta

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El agente de la Guardia Civil que resultó herido de gravedad durante el choque entre dos embarcaciones mientras perseguían una narcolancha frente a las costas de Huelva, accidente en el que fallecieron otros dos agentes, ha sido trasladado a un hospital onubense para continuar con su recuperación.

Evolución favorable del agente herido

Fuentes del cuerpo han indicado que el guardia civil ya había pasado a planta en el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde fue ingresado tras el suceso ocurrido durante el operativo marítimo contra el narcotráfico.

Por otro lado, el segundo agente herido, que sufrió lesiones de menor consideración y permanece también en el centro hospitalario gaditano, continúa pendiente de ser trasladado a Alicante, comandancia a la que pertenece. En el momento del accidente se encontraba comisionado en el Servicio Marítimo de Huelva.

La persecución a una narcolancha

Los hechos ocurrieron en torno a las 11:00 horas del pasado viernes 8 de mayo, a unas 80 millas náuticas de la costa de Huelva, durante una operación contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Según la información facilitada, dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Huelva iniciaron una persecución sobre una narcolancha en alta mar. Durante la persecución, y por causas que todavía se investigan, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron entre sí, provocando un fuerte impacto.

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Como consecuencia del accidente murieron dos agentes: uno falleció en el acto y el segundo perdió la vida mientras era trasladado al hospital. Las circunstancias exactas del choque continúan bajo investigación.