Claudia Barraso 14 MAY 2026 - 17:33h.

Kylian, el niño de seis años de Málaga que lucha desde hace cuatro meses contra el cáncer, regresa a su equipo de fútbol

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Kylian es un niño de tan solo seis años que desde hace cuatro meses se enfrenta a una de las batallas más duras: el cáncer. A principios de año fue operado con mucho éxito de un tumor y, desde entonces, el pequeño ha estado recuperándose junto al apoyo de toda su familia y del equipo de fútbol en el que juega: ‘Tiro Pichón’.

Tras meses sin jugar, el pequeño Kylian ha tenido un emotivo recibimiento en su club. El joven entró agarrado de la mano de su madre mientras su compañeros le hacían un pasillo hasta el campo de fútbol, le aplaudían y gritaban su nombre. El propio club malagueño ha mostrado el emotivo reencuentro del pequeño con sus compañeros tras la larga enfermedad.

Kylian estaba muy sonriente e ilusionado por volver a vestir la camiseta de su equipo y ponerse las botas, posó para sus compañeros con un trofeo que ellos mismos le entregaron por su gran esfuerzo en su recuperación. Su madre no pudo contener sus lágrimas y aunque intentó sonreír, comenzó a llorar mientras veía a su hijo tan arropado.

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Las palabras de su club

El club compartió en su perfil de Instagram unas emotivas palabras para el pequeño: “Kylian hace cuatro meses empezaste a jugar uno de los partidos más importante y difíciles de tu vida, en este partido cada minuto contaba, cada parada, cada regate, cada centro y cada remate, todos ellos eran por méritos propios, y donde nunca te faltó ese aliento y esa fuerza de tus padres”.

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“Tú y solo tu lograste esa gran victoria tan deseada por todos y hoy día 13 de Mayo de 2026 tu familia, tus compañeros y tu tiro Pichon pudimos celebrar esta gran victoria junto a ti campeón. Bienvenido a tu templo”. La publicación acumuló cientos de ‘likes’ de todos los amigos y seres queridos que han deseado siempre lo mejor para el pequeño.