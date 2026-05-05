Investigan una posible agresión sexual a una joven en la Feria de Abril de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta agresión sexual que se produjo el domingo 3 de mayo.

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Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta agresión sexual que se produjo el domingo 3 de mayo durante la celebración de la Feria de Abril de Barcelona, que se celebra en el Parc del Fòrum. Según confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Periódico', los hechos se produjeron alrededor de las 23.50 horas y la policía catalana recibió una denuncia. La Unitat d'Investigació del distrito de Sant Martí ha asumido la investigación, sobre la que no se desprende más información oficial.

La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC) ha expresado su "condena" por la presunta agresión sexual. "La FECAC condena de manera firme cualquier acto de violencia contra las mujeres, sea física, sexual o verbal. La violencia machista sigue siendo una lacra intolerable en nuestra sociedad, y es necesaria la implicación de todas las instituciones, entidades y colectivos para combatirla y erradicarla", indica en un comunicado este martes.

Por otro lado, la entidad subraya que la Feria cerró sus puertas a las 00.00 horas la noche del domingo al lunes y en el momento de los hechos el recinto estaba prácticamente vacío. Desde la federación se han puesto a disposición de la víctima y de los cuerpos policiales para colaborar "en todo lo necesario" para el esclarecimiento de los hechos y, en caso de que se abra un procedimiento judicial, manifiesta su voluntad de personarse como acusación particular.