Agencia EFE 15 MAY 2026 - 17:38h.

Tras la aparición de un testigo, el abogado de Ibar pidió una revisión del caso pero "casi ocho meses después" la Fiscalía aún no ha respondido

Vuelco en el caso Pablo Ibar tras 29 años en la cárcel

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La familia de Pablo Ibar, el preso hispanoestadounidense de origen vasco condenado por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida (EE.UU.), ha criticado la "injustificable tardanza" de la Fiscalía a la hora de pronunciarse sobre la revisión del caso que su abogado planteó hace "casi ocho meses". En junio del año pasado este letrado, Daniel Tibbitt, anunció que contaba con un nuevo testigo que había identificado a las dos personas que serían los perpetradores reales del crimen por el que se condenó a Ibar, lo que exculparía a este.

Según explicó entonces, este testigo tardó en enterarse del caso porque vivía en un tercer país en el que este asunto no tiene tanta cobertura, pero cuando lo supo a través de los medios de comunicación contactó con la asociación Pablo Ibar-Juicio Justo para asegurarles que sabía quiénes eran los verdaderos asesinos. El testigo tiene antecedentes penales por robos de aquella época, pero ahora vive en otro país, en libertad, y trabaja con normalidad. En noviembre del año pasado el juez del caso aceptó mantener en secreto la identidad de este nuevo testigo tal y como había pedido la defensa para evitar represalias o que los sospechosos huyeran.

El último plazo para la Fiscalía expiró el día 13 de mayo

Tras la aparición del testigo, el abogado de Ibar pidió una revisión del caso pero "casi ocho meses después" la Fiscalía aún no ha respondido a la petición y además "ha incumplido hasta en dos ocasiones los plazos que el juzgado le concedió para que se pronunciara sobre si el testigo sorpresa debe declarar en una audiencia pública". El último plazo expiró este pasado miércoles, día 13, según ha informado en una nota la citada asociación. Por ello, el abogado de Ibar ha presentado un escrito ante el juez pidiendo explicaciones "por la injustificable tardanza".

"El silencio y la pasividad" del Ministerio Público ha causado "malestar" en la familia de Pablo Ibar y en el propio recluso, que se encuentra "desolado". "Pablo cree que la postura de la Fiscalía no es más que una táctica para alargar el proceso. El problema para él es que cada retraso que se produce conlleva otro retraso. Y los años pasan", se ha lamentado su hermano Michael. Esta ha confiado en todo caso en que "a pesar de la desidia del fiscal" el juez admita la petición de la defensa y permita que el testigo declare.

Pablo Ibar cumple condena a cadena perpetua en la cárcel en Florida tras haber sido condenado por el asesinato del dueño de un club nocturno y de dos modelos, hechos de los que siempre se ha declarado inocente.