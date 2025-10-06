Gonzalo Barquilla 06 OCT 2025 - 18:10h.

Dan Tibbitt, el abogado de Pablo Ibar en Fort Lauderdale, prepara la moción definitiva para reabrir el caso con un nuevo testigo

La defensa de Pablo Ibar trasladó a las autoridades de EEUU que había un nuevo testigo de interés el pasado mes de junio

Compartir







Pablo Ibar, el ciudadano hispano-estadounidense de origen vasco que lleva más de 30 años en la cárcel -16 de ellos en el corredor de la muerte- por un crimen del que siempre se ha declarado inocente, se muestra confiado de poder conseguir la libertad. Según ha explicado en dos vídeos compartidos con la web de 'Informativos Telecinco' su abogado en Fort Lauderdale (Estados Unidos), Dan Tibbitt, un juez permite reabrir su caso debido a que considera que hay nuevas pruebas muy sólidas, como son las declaraciones de un testigo que resultaría clave.

La situación de Pablo Ibar, de 53 años, experimentó este giro radical el pasado mes de junio, cuado su abogado presentó en los juzgados del condado de Broward una declaración jurada del mencionado informante en la que acusaba a otras dos personas de haber cometido los 'crímenes de Miramar', como se conoce al triple crimen cometido en 1994 cerca de Miami por el que condenaron a Ibar. La revelación llevó a la defensa a solicitar ante la Justicia la reapertura y revisión del proceso que podría concluir con la declaración de inocencia del español.

PUEDE INTERESARTE Sandra Hemme, la mujer que pasó 43 años en una cárcel de Estados Unidos por un asesinato que no cometió

El testigo que resultaría clave en el caso de Pablo Ibar: asegura conocer a los verdaderos asesinos

La orden del juez, según explica Tibbitt, indica específicamente que pueden volver a presentar la moción. Según el letrado, el testigo "conocía a las personas que realmente cometieron el triple crimen, que estaba relacionado con un ajuste de cuentas por el tráfico de drogas". "Las dos personas responsables le confesaron directamente lo que hicieron y le dijeron que lo hicieron en nombre de una organización criminal para la que trabajaban como sicarios. El testigo también trabajaba para la misma organización, conocía a estas personas", ha añadido el abogado.

La defensa explica que, además de las nuevas pruebas, ha querido presentar otra moción porque considera que hubo una "asistencia ineficaz de los abogados" iniciales de Ibar, "cosas que sus abogados hicieron incorrectamente en el juicio". No obstante, el abogado afirma que deben corregir un defecto de forma para que se acepte de forma oficial la revisión del caso, ya que las alegaciones se presentaron por separado (la del nuevo testigo y la de los errores de los abogados) y el juez ha emitido una orden para que se junten ambas y se presenten en una única moción.

PUEDE INTERESARTE Miguel Solorio, el preso liberado en Los Ángeles en 2023 que pasó 25 años en la cárcel por un crimen que no cometió

La defensa de Pablo Ibar debe preparar la moción solicitada por el juez, lo que retrasa la reapertura del caso

Esta exigencia se completará "en breve", según el letrado. Así, una vez presente esa moción, la Fiscalía tendrá un plazo de 180 días para responder. "Aún nos queda un proceso por delante, pero nos sentimos seguros de nuestra posición. Sin duda, creemos que si el jurado hubiera escuchado al testigo que tenemos ahora, Pablo nunca habría sido condenado. Por desgracia, este caso lleva ya 30 años arrastrándose para Pablo, un delito que no cometió en 1994", ha subrayado Tibbitt.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El testigo que puede ser clave para la inocencia de Ibar se puso en contacto con la asociación 'Pablo Ibar - Juicio justo' tras ver un documental sobre su historia. Antes de contactar con su actual equipo legal, trató de ponerse en contacto con el abogado Joe Nascimento, el anterior letrado del español, pero sus declaraciones no llegaron a tenerse en cuenta. Ahora, tras manifestar que conoce a la persona que apretó el gatillo en el crimen y a su cómplice, está decidido a colaborar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pablo Ibar tiene "fe en el juez y en el sistema", confía en la "oportunidad de presentar al testigo"

Pablo Ibar se ha llegado a enfrentar a tres juicios. Ha estado 16 años en el corredor de la muerte y, tras un último juicio, fue condenado a cadena perpetua, una pena que sigue cumpliendo. A pesar de tener muchas ganas por afrontar el procedimiento de revisión de su condena, el español "es consciente de la orden del juez y entiende que el sistema judicial lleva tiempo". "Está muy contento con las mociones" que se han presentado y "con las nuevas pruebas que demuestran que él no cometió ese delito", destaca Tibbitt.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ibar tiene "fe en el juez y en el sistema", confía en la "oportunidad de presentar al testigo", está "animado" y "en general, es optimista". Asimismo, comprende que "todo el mundo quiere asegurarse de que se está haciendo lo correcto" en caso de que le pongan en libertad. "Siempre está en buen estado mental cuando hablo con él, y está agradecido con el apoyo que tiene en su país de origen", ha apuntado su abogado.

Los 'crímenes de Miramar', el triple asesinato cometido en Miami por el que culparon a Pablo Ibar

Los 'crímenes de Miramar' fue un triple asesinato cometido el 26 de junio de 1994. Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y las modelos y bailarinas Sharon Anderson y Marie Rogers aparecieron muertos con un tiro en la nuca en el domicilio de la primera de las víctimas. Pablo Ibar, sobrino del legendario boxeador guipuzcoano 'Urtain', un hombre casado y padre de dos hijos, fue detenido y acusado por los asesinatos.

La prueba que se utilizó para encarcelarle fue un vídeo de seguridad en el que uno de los autores del crimen se quita una camiseta y se tapa la cara. Las autoridades consideraron que era él, ya que tenía un gran parecido. Por ello fue condenado en el año 2000. Fueron 20 minutos de grabación que se utilizaron en su contra y por los que sigue luchando.