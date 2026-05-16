Redacción Cataluña Europa Press 16 MAY 2026 - 14:37h.

De los agentes, uno habría cometido la agresión sexual y otro habría golpeado en la cara a la mujer al resistirse

El hecho delictivo habría ocurrido el 13 de mayo en un taxi que estaba en el barrio de Ciutat Vella en Barcelona

Compartir







BarcelonaTres policías canadienses fueron detenidos acusados de cometer una presunta agresión sexual a una prostituta cuando se encontraban con ella en un taxi en Barcelona capital.

Así lo ha avanzado 'El Periódico de Cataluña' y lo han confirmado este 16 de mayo a Europa Press fuentes policiales. Los hechos habrían sucedido el miércoles 13 de mayo en el barrio de Ciutat Vella.

PUEDE INTERESARTE Dictan prisión para el detenido por agredir sexualmente a una mujer en un hospital de Ibiza

Uno de los arrestados habría agredido sexualmente sin penetración a la víctima, según el citado medio, mientras que otro habría golpeado en la cara a la mujer porque se estaba resistiendo.

Huyó a Palma de Mallorca, donde fue arrestado

El primero pasó ya a disposición judicial y el segundo está en libertad provisional, acusado de atentado a agentes de la autoridad, pues generó problemas en el momento de ser detenido.

Fue interceptado en Palma de Mallorca, isla a la que había huido. Sobre el tercer implicado, iba de copiloto en el vehículo, no han trascendido detalles de su grado de participación en los hechos.

La propia afectada denunció lo ocurrido, recibiendo asistencia médica por las lesiones que presentaba tras las agresiones.