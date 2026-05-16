Muere un hombre al caerle encima un camión mientras lo reparaba en Villamanrique, Sevilla

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento del varón

Desde el 112 se ha dado aviso también a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales

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SevillaUn hombre ha perdido la vida esta mañana en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) tras caerle encima un camión mientras lo reparaba, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Minutos antes de las 8.30 horas, el teléfono 112 ha recibido el primer aviso en el que un ciudadano alertaba que había un hombre herido en un cortijo tras caerle encima un camión.

Los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento

La sala coordinadora activó en ese instante a los Bomberos de Diputación, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local.

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento del varón en el mismo lugar del suceso.

Desde el 112 se ha dado aviso también a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.