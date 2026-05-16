El detenido se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial

La mujer está ingresada en un centro hospitalario

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SevillaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de una agresión con arma blanca a una mujer, de 32 años, en la localidad de Lora del Río (Sevilla), causándole heridas de gravedad.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los hechos, de cuyas causas se desconocen más detalles, están siendo investigados cono un posible caso de violencia de género.

El detenido, de nacionalidad nicaragüense como la víctima, se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Así lo han informado fuentes del instituto armado a Europa Press, detallando a su vez que los hechos han tenido lugar sobre las 22,00 horas de la noche, cuando la Benemérita recibió un aviso por parte de testigos que indicaban la presencia de una mujer herida por arma blanca en la localidad sevillana.

Según han señalado, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital y se encuentra de momento ingresada, aunque "su vida no corre peligro".

Los indicios apuntan a que el detenido tenía una relación sentimental con la mujer y que por tanto, podría tratarse de un posible caso de violencia de género. En este contexto, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lora del Río está recabando datos y continúa con la investigación abierta sobre este suceso.

Ayuda contra la violencia machista

Con este crimen son ya 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de 2026, el peor inicio de año desde 2020, y dos en el caso de Aragón después de que el Ministerio de Igualdad confirmarse el pasado lunes como crimen machista el asesinato el 18 de enero de María Paloma B.S. en Colungo (Huesca).

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.