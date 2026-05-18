I.A.P, el hombre acusado de asesinar a otro y abandonar su cuerpo en Bargas, Toledo, ha reconocido que quería matarlo

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I.A.P, el hombre acusado del delito de asesinato con alevosía y ensañamiento de otro hombre en Bargas, identificado como J.D.M.S., ha admitido este lunes que quería matar a la víctima y que cuando abandonó su cuerpo tras una pelea con golpes "fuertes" entre ambos, pensó que estaba ya muerto.

Durante su breve declaración en el juicio con jurado que ha comenzado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Toledo, que se ha reanudado a las 16:00 horas, el acusado, a preguntas del Ministerio Público, ha reconocido que el día de los hechos ambos hombres se encontraron en Recas e iniciaron una pelea con "puñetazos" y "patadas", tanto de él hacia la víctima como al revés.

En un momento determinado, cogió a la víctima y la metió en el maletero de su coche "dándole golpes" que ha calificado como "fuertes". También ha relatado el acusado que recibió una patada en el pecho de la víctima cuando fue a abrir el maletero y aquella salió corriendo. En ese momento, se fue a por él, se pegaron otra vez "los dos", y volvió a meterlo en el maletero, llevándolo hasta un camino de Bargas, según él no fue en el arroyo, donde finalmente se halló el cuerpo.

Cuando dejó el cuerpo pensaba que estaba muerto

Preguntado por la Fiscal si quería matarlo, ha respondido que "sí", y que cuando dejó su cuerpo en el camino pensó que ya estaba muerto. "Estaba muerto con muchos golpes", ha agregado. I.A.P se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel por, según el Ministerio Público, asesinar a otro varón y abandonar su cuerpo, aún con vida, en un arroyo de Bargas.

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Su defensa, en su calificación de hechos ha destacado que, de probarse que las lesiones que causaron la muerte a la víctima hubieran sido infligidas por el acusado, "nos podríamos encontrar con un delito de lesiones en concurso con un homicidio imprudente", por el que su defendido se enfrentaría no a la pena que pide el Fiscal sino a una otra de dos años y seis meses de prisión.

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Así ha concluido la primera sesión del juicio con Tribunal del Jurado que ha comenzado este lunes cerca de las 13:30 horas, tras la conformación del jurado, cuatro hombres y cinco mujeres, y la lectura de los escritos de acusación y defensa y las intervenciones de estas dos partes, ya que la familia de la víctima no está representada con abogado en el juicio, y que, tras un receso, ha continuado a las 16:00 horas con la declaración del acusado, suspendiéndose hasta la jornada de este martes.