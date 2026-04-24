El presunto asesino machista de Seseña, Toledo, agredió previamente al hijo de la víctima en la calle

La Policía conectó ambos sucesos tras conocer la identidad del agresor del joven y el aviso de un vecino sobre gritos en la casa de su madre en Seseña, Toledo

El asesino de su expareja en Seseña atacó antes al hijo de ésta, que fue encontrado herido bajo una furgoneta

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El asesinato de Melissa, una mujer de 43 años y nacionalidad venezolana, apuñalada mortalmente este jueves presuntamente por su expareja, un hombre de 50 años con antecedentes por violencia machista, habría estado precedido momentos antes por la agresión en plena calle al hijo de 20 años de la víctima por parte de este mismo hombre.

Intentó primero estrangular al hijo de su expareja

Según informa La Tribuna de Toledo, a las 5:40 horas una vecina alertó a la Guardia Civil tras presenciar una pelea entre dos hombres en la calle. La patrulla desplazada al lugar encontró al joven herido debajo de una furgoneta y lo trasladó al Hospital Universitario de Toledo. Cuando recuperó la consciencia, el chico identificó sin dudas al agresor señalando a la expareja de su madre. Relató que el hombre se abalanzó sobre él, lo golpeó repetidamente e intentó estrangularlo con un objeto similar a una soga.

Mientras tanto, y según el mismo medio, a las 6:00 horas se recibió un segundo aviso desde otra zona de Seseña: una mujer pedía auxilio y aseguraba que la querían matar. La patrulla enviada no localizó a nadie en ese momento.

Con el testimonio del joven ya en el hospital, los agentes relacionaron ambos avisos y se dirigieron al domicilio de la mujer. Allí hallaron el cuerpo de Melissa con signos de violencia por arma blanca y, en la misma vivienda, el cadáver del agresor, que se había suicidado por ahorcamiento.

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La mujer había denunciado a su expareja a finales de enero por maltrato psicológico y vejaciones, y el hombre había sido detenido tanto por esa denuncia como por un quebrantamiento de la orden de alejamiento el pasado 12 de abril. Aunque no tenía medidas judiciales vigentes en el momento del crimen, sí constaban antecedentes por violencia machista. Melissa estaba incluida en el sistema VioGén con un riesgo bajo.

Si se confirma como asesinato machista, este caso elevaría a 17 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año en España, la primera víctima en Castilla-La Mancha, y 1.360 desde 2003.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.