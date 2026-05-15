Ordenan el ingreso en prisión provisional para el detenido por intentar apuñalar a su expareja y llevarse a sus hijos en Santa Fe, Granada
Armado con un machete y con la intención de llevarse a sus hijos, al percatarse de la presencia policial intentó apuñalar a uno de los agentes de la Guardia Civil
Detenido por agredir a varios guardias civiles al ir a casa de su ex, víctima en VioGén, para intentar llevarse a sus hijos en Santa Fe, Granada
GranadaPrisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido en la madrugada del martes por intentar apuñalar en Santa Fe, Granada, a su expareja, víctima activa en el sistema VioGén, y llevarse a sus hijos, enfrentándose además a la Guardia Civil.
Fuentes judiciales y de la Guardia Civil, que se encargó del arresto, han señalado que la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe ha ordenado la entrada en la cárcel del detenido, que se enfrenta ahora a cargos por un delito de atentado a agente de la autoridad y otro de daños. Aunque el arrestado también agredió a su expareja, según han explicado estas fuentes, citadas por EFE, este hecho será competencia de uno de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Granada.
El detenido intentó apuñalar también a uno de los guardias civiles
Todo comenzó la noche del lunes cuando la víctima, activa en el sistema VioGén, con valoración de riesgo bajo y sin orden de alejamiento en vigor, solicitó ayuda a la Guardia Civil.
Explicó que su expareja y padre de sus cuatro hijos, de 45 años y origen sirio, había contactado telefónicamente con uno de ellos para anunciarle que iba a acudir al domicilio con intención de llevarse a los menores.
Sobre las doce de la noche, la mujer volvió a contactar con la Guardia Civil para informar de que el hombre estaba ya en la puerta del domicilio, por lo que una patrulla de Santa Fe acudió al lugar y lo sorprendió golpeando la puerta de la vivienda con un arma blanca en la mano.
El varón, concretamente, se había presentado en la vivienda armado con un machete y con la intención de llevarse a sus hijos. Al percatarse de la presencia policial, se dirigió hacia los agentes esgrimiendo el cuchillo, con el que intentó apuñalar a uno de los guardias civiles.
El agente consiguió repeler la agresión, aunque sufrió cortes en la mano izquierda y diversas policontusiones. Además, el agresor fracturó con el cuchillo varias lunas del vehículo oficial.
A la llegada de otra patrulla en apoyo, el detenido mantuvo la actitud "extremadamente violenta" y, ante la situación de "riesgo evidente" para la integridad física de los guardias civiles, la mujer y sus hijos, los agentes efectuaron un disparo dirigido a la pierna del agresor.
El hombre resultó herido, fue reducido y detenido, y pasó este jueves a disposición judicial