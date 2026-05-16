Fue la propia menor la que alertó en un hospital de la situación de violencia que sufrían ella y su hermano

Los menores han quedado bajo la tutela de los servicios de protección

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MallorcaLa Policía Nacional ha detenido en Palma a una pareja acusada de presuntos malos tratos a sus dos hijos menores después de que la hija mayor revelara en un hospital la situación de violencia que sufrían dentro del domicilio familiar. La intervención policial se produjo tras la alerta trasladada por el personal sanitario, que detectó lesiones compatibles con agresiones físicas.

La investigación comenzó a finales del pasado mes de abril, cuando la menor acudió a un centro médico y explicó a los profesionales sanitarios que tanto ella como su hermano pequeño eran víctimas de episodios frecuentes de violencia en casa. Según su testimonio, las agresiones físicas y verbales formaban parte de la convivencia habitual con sus padres.

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La menor tenía lesiones

Los médicos que la atendieron observaron marcas y lesiones que, presuntamente, podrían haber sido causadas con una correa, lo que reforzó las sospechas de malos tratos y llevó al hospital a poner los hechos en conocimiento de la Policía. A partir de ese momento, agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) asumieron las pesquisas para comprobar la situación de riesgo en la que se encontraban los menores.

Durante su declaración, la niña relató además que su hermano también habría sufrido agresiones y aseguró haber presenciado episodios violentos entre los propios adultos. En concreto, explicó a los investigadores que la madre golpeaba al padre delante de ambos menores, describiendo un entorno familiar marcado por la violencia continuada.

Tras recabar información y practicar distintas diligencias, los agentes procedieron el pasado jueves al arresto de los progenitores como presuntos responsables de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los menores han quedado bajo la tutela de los servicios de protección mientras continúa la investigación para esclarecer el alcance de los hechos denunciados.