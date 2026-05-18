La víctima fue estabilizada y trasladada al centro hospitalario más cercano para recibir asistencia médica

Según la víctima, el hombre le había agredido tres días antes, tirándolo al suelo y dejándolo en el lugar sin ayudarlo

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CórdobaLa Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Luque (Córdoba), ha detenido en dicha localidad a una persona por un supuesto delito de lesiones, tras supuestamente agredir a un hombre de 70 años con el que convivía y que tuvo que ser auxiliado por los agentes después de encontrarse en el suelo tres días sin poder moverse.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento de los hechos por un aviso de los vecinos, quienes afirmaban escuchar gritos, desde hace varios días, provenientes de un domicilio cercano.

El hombre llevaba días en el suelo

Por ello, la patrulla de la Guardia Civil más cercana, junto con la Policía Local de Luque, se personaron en el lugar indicado, solicitando a la persona que abrió la puerta del domicilio desde donde aparentemente procedía el sonido que les dejase entrar para comprobar el origen de los gritos.

En un primer momento, la persona se negó a la petición de los agentes que, debido a la posible gravedad de los hechos, insistieron en comprobar el interior del domicilio. Tras lograr acceder, encontraron en una de las estancias a un hombre de unos 70 años de edad tirado en el suelo e incapacitado para levantarse por sus propios medios y que pedía auxilio.

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Los agentes de la Guardia Civil y Policía Local avisaron inmediatamente a los servicios médicos y, mientras estos llegaban, auxiliaron a la víctima, que manifestó que la persona que había abierto la puerta era la causante de su situación, pues le había agredido tres días antes, tirándolo al suelo y dejándolo en el lugar sin ayudarlo, no pudiendo la víctima levantarse por sus medios debido al golpe de la caída.

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Una vez los servicios sanitarios en el lugar, la víctima fue estabilizada y trasladada al centro hospitalario más cercano para recibir asistencia médica. Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la persona presunta autora por un delito de lesiones, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades penales derivadas de la investigación. La persona detenida, junto con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.